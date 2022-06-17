Ekonomi Gıda krizi çıksa da Türkiye etkilenmez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda krizi çıksa da Türkiye etkilenmez

Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, Türkiye’nin olası gıda krizinden etkilenmeyeceğini söyledi. Hacıhaliloğlu, “Ülkemiz her yıl yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal ediyor. Bu rakamın yaklaşık 2,5 milyon tonu kendi tüketimimiz için. Türkiye’de ne buğday ne de mısır için bulunamama, tedarik edilememe gibi bir problem yok” diye konuştu

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Gıda krizi çıksa da Türkiye etkilenmez
Hasan Hacıhaliloğlu

Buğday hasadı Türkiye’nin hububat üretim merkezi sayılan stratejik bölgelerde başladı. Mardin'de geçen yıl 1 milyon 200 bin ton buğday hasadı yapılırken, verimli geçmesi beklenen hasatta 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor. TMO’nun verdiği yüksek alım fiyatından sonra yüzü gülen çiftçi rekoltede artış bekliyor.

KÜRESEL BUĞDAY TİCARETİ 200 MİLYON TON

Güneydoğunun önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Mardin’de yapılan buğday hasadını basın mensuplarıyla takip eden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, Türkiye’nin olası gıda krizinden etkilenmeyeceğini söyledi. Hacıhaliloğlu, “Ülkemiz her yıl yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal ediyor. Bu rakamın yaklaşık 2,5 milyon tonu kendi tüketimimiz için. Türkiye’de ne buğday ne de mısır için bulunamama, tedarik edilememe gibi bir problem yok” diye konuştu. Dünyada yaklaşık 200 milyon ton buğday ticareti yapıldığını dile getiren Hacıhaliloğlu, “Taban Gıda olarak bu rakamın yüzde 1’den fazlasını biz yapıyoruz. Bu yıl bizim açımızdan çok daha iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Transit ticaret hacmimiz her yıl katlanarak artıyor. 350 bin tonlarda olan transit ticaret hacmimizi bu yıl 1 milyon tonun üzerinde bekliyoruz. Ayrıca Rusya’da un fabrikası için de kolları sıvadık” dedi. Hacıhaliloğlu, Batı Afrika'da güçlü bir konuma geldiklerini, Bu yıl Avrupa ve Asya pazarlarında büyümek hedefinde olduklarını söyledi.

DESTEKLER CAN SUYU OLDU

TMO desteklerinin önemine değinen Hacıhaliloğlu, “Bu yıl TMO, primle birlikte 7 bin 50 lira alım fiyatı açıkladı. Bu rakam gerçekten sektöre can suyu oldu. Buğdayda dünya ortalaması olan 420 dolara yaklaştık” dedi.

Buğday üretimimiz tüketimi karşılıyor: Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye buğday sıkıntısı çekmez
EKONOMİ
Buğday üretimimiz tüketimi karşılıyor: Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye buğday sıkıntısı çekmez

Mardin’de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor
GÜNDEM
Mardin’de 1.5 milyon ton buğday hasadı: Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor
Yüzerek karaya çıktılar

Yüzerek karaya çıktılar

​Tekirdağ'da otomobil dereye uçup suya gömüldü.
İstanbuldapes dedirten görüntü

İstanbul'da
'pes' dedirten görüntü

Aracıyla kaldırımda yol alıp vatandaşı tehdit etti.
Dikkat Salihe var!

​DBP milletvekili her gösteride polise saldırıyor.

​Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

'Onun Allah<br>belasını versin'

'Onun Allah
belasını versin'

​Çaldığı tabletin sinyali ile yakalanan hırsız gözyaşı döktü.

​Vatandaşlar İBB'nin Doğaçlama Dans Festivali'ni şaşkınlıkla izledi.
Zehirli ancak<br>eti yenebilir

Zehirli ancak
eti yenebilir

​'Korkunç bir şekilde ürüyorlar, artık restoranlarda olacak.'
258 milyar <br>dolarlık dava

258 milyar
dolarlık dava

Dogecoin üzerinden ​dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Otomotiv devi<br>üretimi durduruyor

Otomotiv devi
üretimi durduruyor

​Tedarik krizinin son kurbanı oldu.
İsrail'de kanlı baskın

İsrail'de kanlı baskın

Cenin kentinde 3 Filistinli şehit oldu, 8 yaralı var.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için teşkilatlara talimat verdi.

​"Enflasyona karşı çalışanın alım gücü korunmalı."

​Guantonamo fotoları 14 yılını orada geçiren Muhammed Veled Salahi'yi derinden sarstı.

​Macron Kiev'de rol çaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.