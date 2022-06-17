Gıda krizi çıksa da Türkiye etkilenmez

Buğday hasadı Türkiye’nin hububat üretim merkezi sayılan stratejik bölgelerde başladı. Mardin'de geçen yıl 1 milyon 200 bin ton buğday hasadı yapılırken, verimli geçmesi beklenen hasatta 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor. TMO’nun verdiği yüksek alım fiyatından sonra yüzü gülen çiftçi rekoltede artış bekliyor.

KÜRESEL BUĞDAY TİCARETİ 200 MİLYON TON

Güneydoğunun önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Mardin’de yapılan buğday hasadını basın mensuplarıyla takip eden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, Türkiye’nin olası gıda krizinden etkilenmeyeceğini söyledi. Hacıhaliloğlu, “Ülkemiz her yıl yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal ediyor. Bu rakamın yaklaşık 2,5 milyon tonu kendi tüketimimiz için. Türkiye’de ne buğday ne de mısır için bulunamama, tedarik edilememe gibi bir problem yok” diye konuştu. Dünyada yaklaşık 200 milyon ton buğday ticareti yapıldığını dile getiren Hacıhaliloğlu, “Taban Gıda olarak bu rakamın yüzde 1’den fazlasını biz yapıyoruz. Bu yıl bizim açımızdan çok daha iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Transit ticaret hacmimiz her yıl katlanarak artıyor. 350 bin tonlarda olan transit ticaret hacmimizi bu yıl 1 milyon tonun üzerinde bekliyoruz. Ayrıca Rusya’da un fabrikası için de kolları sıvadık” dedi. Hacıhaliloğlu, Batı Afrika'da güçlü bir konuma geldiklerini, Bu yıl Avrupa ve Asya pazarlarında büyümek hedefinde olduklarını söyledi.

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DESTEKLER CAN SUYU OLDU

TMO desteklerinin önemine değinen Hacıhaliloğlu, “Bu yıl TMO, primle birlikte 7 bin 50 lira alım fiyatı açıkladı. Bu rakam gerçekten sektöre can suyu oldu. Buğdayda dünya ortalaması olan 420 dolara yaklaştık” dedi.

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