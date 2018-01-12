Gıdalarda açık tehdit

Gıda ve Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ülkemizde açıkta satılan gıda ürünlerinin denetlenmesine yönelik mesai son hız devam ederken, gıda sahteciliğinin önü alınamıyor. Limonata, ayran, karadut şurubu, Osmanlı şerbeti ve dahası sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlara ulu orta yerlerde servis ediliyor. Ev yapımı limonata, 7 baharatlı kış şerbeti, yayık ayranı gibi isimlerle satılan ürünlere karşı uzmanlar uyarıyor.

Fatih Güner

Konuyu Yeni Şafak’a değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komite Başkanı Fatih Güner, açıkta satılan ürünlerle ilgili herhangi bir denetim yapılmadığını savunarak, “Merdiven altı işletmeler 2018 yılında artık konumuz olmamalı” dedi. Güner, bazı firmaların organik olmadığı halde ürünlerine organik logosu ya da yazısı yazdıklarından şikayet etti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de gıdada zaman ve içerik önemli olduğunu belirterek, açıkta satılan gıdalarda ne son kullanma tarihinin ne de içeriğin bilinmediğini vurguladı. Her türlü dış temasa açık şekilde satılmasına karşılık tüketicilerin alo 174'ü şikayet bombardımanına tutması gerektiğini savunan Şahin, “Peki neden bu ihbar hattı yeteri kadar aranmıyor? diyor.

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Mahmut Şahin

SIKI DENETLENMELİ

Bir ürünün organik olabilmesi için tarladan sofraya gelene kadar tüm aşamalarında organik olarak yetiştirilmesi ve işlenmesi gerektiğine vurgu yapan Güner, Türkiye şartlarında bunu uygulamak çok zor olduğunu, bazı firmaların organik olmadığı halde ürünlerine organik logosu ya da yazısı yazdıklarından şikayet etti.

ŞİKAYET GİZLİ KALIYOR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise tüketiciler ile yaptıkları görüşmelerde ALO 174 hattını aradıklarında isimlerinin de şikayet edilen firmaya iletildiğini anlayışının yanlış olduğunu söyledi. Şahin “Bilgilerin gizli kaldığını, ilgili gıda-tarım il müdürlüklerine dahi bildirilmediğini yetkililerin net bir şekilde gerek kamu spotlarında gerekse görsel afişlerle duyurması lazım” dedi.

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TÜKETİCİ ALO 174'Ü ARAMALI

"Sebze ve meyve dışında açıkta gıda satışı yasaklanmalı" diyerek tepkisini ortaya koyan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, bunun için tüketicilerin kararlı bir şekilde yerel dinamikleri harekete geçirmesi önerisinde bulundu. Şahin, şunları kaydetti: “Kapalı restoranların bile camekanlarını kaldırıp gerek oto egzoslarından çıkan gazlar gerekse toz toprağa açık hale gelen yiyeceklerin hem sağlık hem de hijyen noktasında nasıl tehlikelere açık olduğunu görüyoruz. Açıkta satılan bu tür gıda ürünleriyle ilgili tüketicilerin ALO 174 hattını şikayet bombardımanına tutması gerekiyor."