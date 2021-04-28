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Ekonomi Girişimci ile yatırımcıyı buluşturacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimci ile yatırımcıyı buluşturacak

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kurulan ‘Teknoloji ve Girişim Kenti’, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapabilecek. Sadece teknoloji şirketlerinin merkezini oluşturan bir bölge olarak değil, aynı zamanda girişimcilerle yatırımcıların bulunduğu dev bir ekosistem olarak faaliyet gösterecek.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Girişimci ile yatırımcıyı buluşturacak
Kurulacak olan kentin teknolojik altyapısı ve mevcut imkânları ile sanayinin mevcut imkânları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için sistemli çalışmalar yürütülecek.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Teknoloji ve Girişim Kenti ile inovasyon, girişimcilik, teknoloji ve bilim alanlarında geleceğin yenilikçi projelerini hayata geçiriyor. Bilim ve teknolojiyi girişimciler ile buluşturmayı hedefleyen Teknoloji ve Girişim Kenti, teknoloji tabanlı ürün üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin konumlanarak daha da büyümesini teşvik edecek. Yüksek teknoloji ve yenilik için küresel bir merkez olarak hizmet verecek olan BAU Teknoloji ve Girişim Kenti dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine de ev sahipliği yapabilecek. Sadece teknoloji şirketlerinin merkezini oluşturan bir bölge olarak değil, aynı zamanda hem girişimcilerin hem de yatırımcıların bulunduğu dev bir ekosistem olarak da faaliyet gösterecek.

YABANCI SERMAYENİN GİRİŞİ HIZLANACAK

Kurulacak olan kentin teknolojik altyapısı ve mevcut imkânları ile sanayinin mevcut imkânları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için sistemli çalışmalar yürütülecek. Dünyanın en iyi lojistik imkanlarına sahip Türkiye ve Türkiye’nin jeopolitik konumunun imkanları ile İstanbul Havalimanına yakın mesafede oluşu ile ‘3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı’ mottosu ile uluslararasılaşma stratejisine uygun bir konumda yer alması yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak. Bu sayede firmalar ile devlet ve diğer kurumlar arasında işbirliği artacak, uygun özelliklere sahip kişilere iş ve girişimcilik fırsatı verilecek. Böylelikle fikirler ve girişimler dünya çapındaki yatırımcılar ile paylaşılmış olacak.

KAPILARIMIZI ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE AÇACAĞIZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAU Global Başkanı Enver Yücel, binanın fiziksel yapılarının bittiğini ve kapılarını açmak için öğrencileri beklediklerini söyledi. Şu anda özellikle büyük şirketlerden ilgi gördüklerini belirten Yücel, buranın sadece teknopark ve üniversite olmadığının da altını çizdi.

Enver Yücel
Enver Yücel

Her işi global olarak yaptıklarını dile getiren Yücel, “Dünyanın çeşitli yerlerinde üniversitelerimiz var. Burası da diğer üniversite ve merkezlerimizle iş birliği içinde olacaktır. Onlarla burayı diyalog halinde tutmaya çalışıyoruz. Washington’daki üniversitemizde de girişimcilik merkezimiz var. Fikri olan gençlerimiz, insanlarımız için global kontaklar kuruyoruz ve yatırımcıları davet ediyoruz. Üniversitenin son iki yılında veya master doktora yaparken öğrencilerin bir fiil, buraya gelip hem laboratuvarlarda fikirlerini, düşüncelerini, kabiliyetlerini ortaya çıkarırken aynı zamanda yine orada teknoparkta sektörün içerisinde eşdeğer işleri yapmak adına faaliyet gösteren bir yapıyı oluşturduk” dedi.

Girişimcilikte uluslararası bir yapı

Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı teknolojileri kullanabilir durumda olduğunu söyleyen Yücel, “Bizim en büyük derdimiz, ülkemizin geleceği. Şu an Türkiye’de yaklaşık 200 üniversitemiz var. Eğitim anlamında ülkenin bir sıçrama yapması lazım ve bunun için şu anda aslında çok fırsatımız var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı teknolojileri kullanabilir durumdayız. Blockchain, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak yeni girişimcilik alanları açabiliriz. Girişim Kenti’nin diğer bir özelliği ise üniversiteden ayrı değil, üniversite ile bütünleşik bir yapıda çalışacak olması. Dolayısıyla artık üniversitenin kendisi bir girişim merkezi oluyor. Bu disiplin henüz Türkiye’de uygulanmadı. Bizim aslında başarmak istediğimiz konu bu. Müfredatı da buna göre yapılandıracağız. Burada kaçıncı sınıfta olursa olsun öğrencilerimiz gelerek çalışabilecek, geliştirme yapabilecek. Eğitimde olduğu gibi girişim konusunda da uluslararası bir yapı kurma gayretindeyiz.

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