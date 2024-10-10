Girişimcilere özel 'Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'

“80 yıllık köklü geçmişimizle Türkiye’nin gelişimine öncülük etme misyonumuzu devam ettirirken, 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. İklim, insan ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Fayda Programımızın üçüncü dönemine imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönem ‘Herkesin Faydasına’ diyerek sosyal sorumluluk anlayışımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Geçmiş dönem projelerimizin başarı hikayeleri, bu programın ne kadar önemli bir fark yarattığını gösteriyor. Bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda daha büyük adımlar atmamız için ilham veriyor.”