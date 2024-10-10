Girişimcilere özel 'Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'

Borusan Grubu, 80. kuruluş yıldönümünde sürdürülebilirlik odağını güçlendirerek, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın üçüncü dönemine imza atıyor. Program, “Herkesin Faydasına” mesajıyla yeni dönemde de küresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten projeleri desteklerken, yaratılan faydanın büyümesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Bu yıl 80. yaşını kutlayan Borusan, sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı aracılığıyla çevreye ve topluma değer katmaya devam ediyor.
İklim, insan ve inovasyon odak alanlarında sürdürülebilirliği tüm süreçlerine entegre eden Borusan, her geçen yıl Borusan Sürdürülebilir Fayda Programının etkisini daha da artırarak, sürdürülebilir kalkınmada da önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor. Program, dönemin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değerlendirilerek, yeni teknolojiler, sosyal gelişmeler ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel yaklaşımlar ışığında yenileniyor. Böylece daha fazla kişiye ulaşması ve daha büyük bir sosyal etki yaratması hedefleniyor.
Lansmanla birlikte Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, çevresel ve toplumsal fayda odaklı projeleri desteklemek amacıyla yeni dönem başvurularını kabul etmeye başladı. Projesiyle sürdürülebilir bir gelecek için değerli bir katkı sunmak isteyen girişimler programa https://surdurulebilirfayda.com/ linki üzerinden başvurabiliyorlar.
Deprem bölgesine umut ışığı olan projeler belgeselde
Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen programın üçüncü dönem lansmanının yapıldığı etkinlikte, geçmiş dönem projelerinin hikayelerini anlatan bir belgeselin de ön izlemesi yapıldı. Belgeselde deprem bölgesinin yeniden inşa sürecine pozitif etki katan dört projenin hikayesi paylaşıldı. İkinci dönemde desteklenen bu projeler, toplumsal ve çevresel anlamda deprem bölgesinde önemli etkiler yaratırken binlerce insanın hayatına olumlu yönde etki etti. Üçüncü dönemde de bu başarıların üzerine yenilerinin inşa edilmesiyle daha büyük hedeflere ulaşılması amaçlanıyor.
Kapsamlı bir destek paketi sunuluyor
Bu yıl program, iklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması başlıkları altında daha da derinleşiyor. Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilerin yaşam kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler destekleniyor. Borusan, desteklediği projelere ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, finansal destek ve proje tanıtımı gibi hizmetler yer aldığı kapsamlı bir paket sunuyor. Ayrıca proje başına 500 bin TL’ye kadar hibe desteği ile birlikte Borusan’ın ve Impact Hub İstanbul’un iletişim ağlarına dâhil olma fırsatı da sağlanıyor.