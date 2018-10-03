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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimciliğe gençlik aşısı

İstanbul’un endüstriyel dönüşümü için düğmeye basan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak. Bugünün çocuk ve gençlerini yarının girişimcisi yapacak koşulların oluşturulması yolunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İSTKA, bu kapsamda 2019’da toplam 124,9 milyon lira değerinde 89 projeye destek verecek.

Arzu Kurum Yeni Şafak
STKA yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak.
STKA yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak.

Ekonomideki 349 milyar dolarlık büyüklüğü ile 130 ülkeyi geride bırakan İstanbul’un her alanda lider bir küresel kent olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bu amaçla sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. 2019’da toplam 124,9 milyon lira değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA yeni dönemde; yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak. İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, ulusal ve yerel kaynakları bir araya getirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdürdükleri çalışmalarla İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüştüklerini söyledi.

7 YILDA 569 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADI

İSTKA’nın kuruluşundan bu yana mali destek programları ve güdümlü projeler kapsamında 2010-2017 döneminde 569 milyon lira tutarındaki 684 projeye destek verdiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "İSTKA olarak Türkiye’nin her alanda kendi yerli ve mili çözümleri üretmesine, nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik projelere destek verdik. İnovasyon odaklı, yaratıcı endüstrilerin ekonomideki ağırlığını artıran, üniversite-sanayi iş birliği ve girişimcilik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlayan pek çok çalışma ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü artırdık.”

İSTKA’nın, İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek projeleri tanıtıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, DEİK Başkanı Nail Olpak, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve TGTV Başkanı Hamza Akbulut katıldı.

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89 YENİ PROJE DAHA

Aynı şekilde bugünün çocuk ve gençlerinin yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların yaratılmasını sağlayan, risk altındaki çocuklar ve gençleri toplumsal hayata kazandırarak sosyal hayatı iyileştiren önemli projelere de imza attıklarını kaydeden Şahin, “İnovasyon Lideri İstanbul sloganıyla hareket ederek bu alanda ülkemiz için ilk olan pek çok merkezi kurduk. 2018 ve 2019 yıllarında da 124,9 milyon TL değerinde 89 proje yürüteceğiz. Böylece 10 yılda 773 projeye 693,9 milyon TL'lik destek vererek Türkiye’nin göz bebeği olan İstanbul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

  • DİJİTAL DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
  • 2019’da hayata geçirilecek projelere değinen Şahin, şu bilgileri paylaştı: “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66,38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak. Bu projelerden örnek vermek gerekirse, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin hayata geçireceği ‘Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi’ ile Türkiye’de nesnelerin interneti üreticilerinin ilgili cihaz ve yazılımlarının güvenlik testlerini İstanbul’da yaptırabilmesini sağlayacağız.”

YAPAY ZEKA VE SANAL GERÇEKLİK DÖNEMİ

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 21,01 milyon TL tutarındaki 17 projeyi hayata geçireceklerini aktaran Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya ekonomisi artık gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerle şekilleniyor. Biz de nitelikli girişimcilerin yetişmesine, katma değer yaratacak fikirlerin ticarileşmesine ve uluslararası pazarlara ulaşmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Başta sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularında girişimcilik hızlandırma programlarına da katkı sunacağız.”

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