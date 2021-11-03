Girişimcilik iştahı artıyor

Salgın süreciyle birlikte dijitalleşen girişimler küresel pazarda kısa sürede önemli yatırımlar almayı başarırken, Türkiye girişimcilere sağladığı desteklerle bu alandaki potansiyeli her geçen yıl artırıyor. 2020 yılında 165 girişim 139 milyon dolar yatırım alırken, Türkiye girişim ekosisteminde miktar bazında en büyük tutara ulaşıldı. Temellerin yeni atılmaya başlandığını ifade eden Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, “Ülkemizin girişimcilere verdiği destekler girişimcilik iştahını artırıyor” dedi.

Mehmet Koç

PAZAR ARAŞTIRMASI OLMAZSA OLMAZ

Girişimci adaylarının altyapıya sahip olmadan başladıkları girişimlerde başarısızlıklarla karşılaşabildiğini aktaran Mehmet Koç, “Bu yolda yılmadan devam etmek, başarısızlığı da bir sermaye yapmak gerekir” diye konuştu. İnovatif bir iş fikrinin markaya dönüşmesi yolunda çeşitli engellerin her zaman olabileceğini ifade eden Koç, şöyle konuştu: “Girişimci adayları projelerinin daha başından ilgili araştırmalar yaparak fikir doğru mu, bu fikrin piyasası var mı sorularını izlemeleri gerekir. Startup Genome’un yaptığı araştırmaya göre her 12 girişimden sadece biri başarılı olacak olgunluğa erişiyor.”

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FOTOĞRAF 7 Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı. İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı. Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu. \"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\" \"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\" Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.



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DÜNYAYA AÇILMALIYIZ

2020’de 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon dolarının, girişimini ticari olarak yurt dışına taşıyan Türk girişimlerine yapıldığı bilgisini veren Koç, “Başarılı girişimlerin dünyaya açılması önemli” dedi. Pandemide dijitalleşme alanında on yıllık yolun kısa sürede alındığını dile getiren Koç, yapay zekâ, büyük veri kodlama gibi dijital alanlarda kendini öne çıkaran projelerin bir adım önde olacağını öngördüklerini ifade etti. Koç, girişimin başarılı olması için en az 10 parametreye hakim olunması gerektiğini aktardı. Koç, parametreleri şöyle sıraladı: “Pazar bilgisi, teknik bilgi, geniş network, finansal okuryazarlığı, ekip yönetimi, proje yönetimi, satış becerileri, öğrenmeye açık olmak, gelişmiş hayal gücü ve uzlaşma kültürü parametreleri girişimcilikte oldukça önemli.”

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İNOVATİF FİKİRLER TEŞVİK EDİLECEK

Girişimci İş Adamları Vakfı(GİV) olarak doğrudan doğruya girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirten Mehmet Koç, düzenledikleri Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile yeni iş fırsatları için bir platform sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Bu yılki etkinliği 100’den fazla fikir önderi 500’den fazla girişimci projesi ve 10 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirdiklerini aktaran Koç, “GİV Girişimcilik Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödül ile girişimcilere finansal kaynak desteği vererek onları teşvik edecek” diye konuştu.