Girişimcilik iştahı artıyor

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde büyüyen işletmeler, sağlanan desteklerle kısa sürede yurt dışına açılma başarısı gösterdi. Teşviklerin günden güne geliştiğini aktaran Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, bu doğrultuda girişimcilik iştahının da arttığını söyledi.
Salgın süreciyle birlikte dijitalleşen girişimler küresel pazarda kısa sürede önemli yatırımlar almayı başarırken, Türkiye girişimcilere sağladığı desteklerle bu alandaki potansiyeli her geçen yıl artırıyor. 2020 yılında 165 girişim 139 milyon dolar yatırım alırken, Türkiye girişim ekosisteminde miktar bazında en büyük tutara ulaşıldı. Temellerin yeni atılmaya başlandığını ifade eden Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, “Ülkemizin girişimcilere verdiği destekler girişimcilik iştahını artırıyor” dedi.
PAZAR ARAŞTIRMASI OLMAZSA OLMAZ
Girişimci adaylarının altyapıya sahip olmadan başladıkları girişimlerde başarısızlıklarla karşılaşabildiğini aktaran Mehmet Koç, “Bu yolda yılmadan devam etmek, başarısızlığı da bir sermaye yapmak gerekir” diye konuştu. İnovatif bir iş fikrinin markaya dönüşmesi yolunda çeşitli engellerin her zaman olabileceğini ifade eden Koç, şöyle konuştu: “Girişimci adayları projelerinin daha başından ilgili araştırmalar yaparak fikir doğru mu, bu fikrin piyasası var mı sorularını izlemeleri gerekir. Startup Genome’un yaptığı araştırmaya göre her 12 girişimden sadece biri başarılı olacak olgunluğa erişiyor.”
2020’de 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon dolarının, girişimini ticari olarak yurt dışına taşıyan Türk girişimlerine yapıldığı bilgisini veren Koç, “Başarılı girişimlerin dünyaya açılması önemli” dedi. Pandemide dijitalleşme alanında on yıllık yolun kısa sürede alındığını dile getiren Koç, yapay zekâ, büyük veri kodlama gibi dijital alanlarda kendini öne çıkaran projelerin bir adım önde olacağını öngördüklerini ifade etti. Koç, girişimin başarılı olması için en az 10 parametreye hakim olunması gerektiğini aktardı. Koç, parametreleri şöyle sıraladı: “Pazar bilgisi, teknik bilgi, geniş network, finansal okuryazarlığı, ekip yönetimi, proje yönetimi, satış becerileri, öğrenmeye açık olmak, gelişmiş hayal gücü ve uzlaşma kültürü parametreleri girişimcilikte oldukça önemli.”
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İNOVATİF FİKİRLER TEŞVİK EDİLECEK
Girişimci İş Adamları Vakfı(GİV) olarak doğrudan doğruya girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirten Mehmet Koç, düzenledikleri Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile yeni iş fırsatları için bir platform sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Bu yılki etkinliği 100’den fazla fikir önderi 500’den fazla girişimci projesi ve 10 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirdiklerini aktaran Koç, “GİV Girişimcilik Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödül ile girişimcilere finansal kaynak desteği vererek onları teşvik edecek” diye konuştu.