Ekonomi Girişimcilikiştahı artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimcilik iştahı artıyor

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde büyüyen işletmeler, sağlanan desteklerle kısa sürede yurt dışına açılma başarısı gösterdi. Teşviklerin günden güne geliştiğini aktaran Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, bu doğrultuda girişimcilik iştahının da arttığını söyledi.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
Girişimcilik iştahı artıyor
Arşiv

Salgın süreciyle birlikte dijitalleşen girişimler küresel pazarda kısa sürede önemli yatırımlar almayı başarırken, Türkiye girişimcilere sağladığı desteklerle bu alandaki potansiyeli her geçen yıl artırıyor. 2020 yılında 165 girişim 139 milyon dolar yatırım alırken, Türkiye girişim ekosisteminde miktar bazında en büyük tutara ulaşıldı. Temellerin yeni atılmaya başlandığını ifade eden Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, “Ülkemizin girişimcilere verdiği destekler girişimcilik iştahını artırıyor” dedi.

Mehmet Koç
Mehmet Koç

PAZAR ARAŞTIRMASI OLMAZSA OLMAZ

Girişimci adaylarının altyapıya sahip olmadan başladıkları girişimlerde başarısızlıklarla karşılaşabildiğini aktaran Mehmet Koç, “Bu yolda yılmadan devam etmek, başarısızlığı da bir sermaye yapmak gerekir” diye konuştu. İnovatif bir iş fikrinin markaya dönüşmesi yolunda çeşitli engellerin her zaman olabileceğini ifade eden Koç, şöyle konuştu: “Girişimci adayları projelerinin daha başından ilgili araştırmalar yaparak fikir doğru mu, bu fikrin piyasası var mı sorularını izlemeleri gerekir. Startup Genome’un yaptığı araştırmaya göre her 12 girişimden sadece biri başarılı olacak olgunluğa erişiyor.”

Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
FOTOĞRAF 7
Title
Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı.
Title
İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı.
Title
Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu.
Title
\"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\"
Title
\"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\"
Title
Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi.
Title
KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA AÇILMALIYIZ

2020’de 139 milyon dolarlık yatırımın 78 milyon dolarının, girişimini ticari olarak yurt dışına taşıyan Türk girişimlerine yapıldığı bilgisini veren Koç, “Başarılı girişimlerin dünyaya açılması önemli” dedi. Pandemide dijitalleşme alanında on yıllık yolun kısa sürede alındığını dile getiren Koç, yapay zekâ, büyük veri kodlama gibi dijital alanlarda kendini öne çıkaran projelerin bir adım önde olacağını öngördüklerini ifade etti. Koç, girişimin başarılı olması için en az 10 parametreye hakim olunması gerektiğini aktardı. Koç, parametreleri şöyle sıraladı: “Pazar bilgisi, teknik bilgi, geniş network, finansal okuryazarlığı, ekip yönetimi, proje yönetimi, satış becerileri, öğrenmeye açık olmak, gelişmiş hayal gücü ve uzlaşma kültürü parametreleri girişimcilikte oldukça önemli.”

İNOVATİF FİKİRLER TEŞVİK EDİLECEK

  • Girişimci İş Adamları Vakfı(GİV) olarak doğrudan doğruya girişimciliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirten Mehmet Koç, düzenledikleri Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi ile yeni iş fırsatları için bir platform sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Bu yılki etkinliği 100’den fazla fikir önderi 500’den fazla girişimci projesi ve 10 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirdiklerini aktaran Koç, “GİV Girişimcilik Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan projelere sunduğu ödül ile girişimcilere finansal kaynak desteği vererek onları teşvik edecek” diye konuştu.

Çin'de araştırıp Türkiye'de ürettiler şimdi 43 ülke sıraya girdi: Yerli ve milli yapmak istedik
FOTOĞRAF 18
Title
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun 32 yaşındaki Mustafa İnci ve 32 yaşındaki Fatih Bayraktar, Çin'de elektrikli ulaşım araçlarıyla ilgili araştırma yaptı.
Title
Kendilerine ilk etapta perakende satış için bir model belirleyen iki arkadaş, daha sonra Antalya'da küçük bir işletme açarak iş hayatına başladı. Burada istedikleri satışı yapamayan ancak arızalanan araçları tamir ederek sistemi öğrenen genç mühendisler, üretime geçmek için proje hazırlayarak KOSGEB'e başvurdu.
Title
Başvurularının onaylanmasının ardından Düzce'de açtıkları 600 metrekarelik işletmede kendi marka ve yazılımlarıyla üretime geçen genç mühendisler, devlet desteğiyle Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekarelik alana kurdukları fabrikayla üretimlerini geliştirerek \"Volta Motor\" ismiyle Türkiye pazarında yer aldı.
Title
Gebze ve Çin'e de fabrika kurarak yatırımlarını büyüten Bayraktar ve İnci, 400 kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra genç yetenekleri desteklemek amacıyla TEKNOFEST ve TÜBİTAK'ın farklı yarışmalarına da sponsor oluyor.
Title
Şirketin Genel Müdürü Mustafa İnci, fabrikalarında ürettikleri elektrikli araçları iç pazarın yanı sıra 43 ülkeye ihraç ettikleri söyledi. Ürün yelpazelerin geliştiğini dile getiren İnci, aralarında scooter, elektrikli bisiklet, katlanır bisiklet, motosikletin yer aldığı 20 modellerinin olduğunu, ürünlerini vatandaşın ulaşabileceği fiyatlarla sattıklarını kaydetti.
Title
İnci, Türkiye'de teşviklerle genç beyin göçünün önüne geçilebileceğine işaret ederek, \"Önemli olan yerli ve milli üretim yapmayı istemek. Dışarıda fırsat kovalamak yerine 'Burası bizim ülkemiz, bizim vatanımız.' diyerek bir şeyler yapmak gerekiyor. Genç beyinler bir şeyler yapmazsa kim yapacak? Burada tabii ki KOSGEB destekleri, girişimci destekleri olsun, bir sürü yöntem var. İlk başlangıç eskisi gibi zor değil. Bizim de birçok kırılma noktamız oldu ama hep bir hedefimiz vardı; Türk bayrağımızı ve firmamızın flamasını yan yana dünyanın her yerinde dalgalandırabilmekti. Biz bu vizyonla yola çıktık.\" değerlendirmesinde bulundu.
Title
Çin'de 2 yıl önce kurdukları fabrikayla da Afrika ülkeleri ve Özbekistan'a ürün sevkiyatına başladıklarını belirten İnci, \"Toplam 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. 50'nin üzerinde mühendisimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni projelerimiz var. Hem Bakanlık hem TÜBİTAK hem de KOSGEB'e projelerimizi sunduk.\" dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Çin'de araştırıp Türkiye'de ürettiler şimdi 43 ülke sıraya girdi: Yerli ve milli yapmak istedik
Düzce'de iki genç girişimci, KOSGEB desteğiyle adım attıkları iş hayatında açtıkları 3 fabrikada ürettikleri elektrikli motosiklet ve bisikletleri 43 ülkeye gönderiyor.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

Biden, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra bu cümleyi kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.