Girişimcinin yeni gözdesi öğrenci

Yurtdışı eğitim sektörü büyümesini sürdürerek, ülkelerin kasalarına hatırı sayılır meblağlar bırakıyor. 2020 yılında 8 milyon uluslararası öğrencinin dolaşımda olması devletlerin gelirlerini de artıracak. Yurt dışında eğitim sektörü dünyadaki tüm gençlerin ve ailelerin radarında olan bir konu. Amerika’dan Almanya’ya, Çin’den Hindistan’a kadar pek çok ülkedeki gençler yurt dışı eğitim alternatiflerini değerlendiriyor. Bunun altında pek çok sebep yatıyor. Genel olarak yurt dışında eğitim almak küresel rekabet dünyasında gençleri bir adım öteye taşıyacak bir kazanım olarak görülüyor. Geçmişte yurt dışı eğitimin sadece gelişmekte olan ülkelerin gençleri tarafından tercih edildiği düşünülse de günümüzde bu durum değişti.

HANGİ ÜLKE NE KADAR KAZANIYOR?

Örneğin en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Amerika; bu öğrencilerden 2017 yılında kasasına 42.4 milyar dolar girdi sağladı. Son dönemde popülaritesi artan Avustralya’da toplam öğrenci nüfusunun yüzde 20’sini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Avustralya bu öğrencilerden 2016-17 yılında 28 milyar dolar kazandı. Avrupa’da en çok tercih edilen ülkelerden ola Fransa; uluslararası öğrencilerden 4.65 milyar avro elde etti. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana uluslararası öğrenci sayısı hatırı sayılır ölçüde arttı. Artan rakamlar gelirlere de yansıdı. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yabancı öğrenci kontenjan sınırlamasını kaldırdı. Bu gelişmenin alandaki yatırımcı ilgisini daha da arttırması bekleniyor.

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TEHDİTKAR TUTUM DESTİNASYON DEĞİŞTİRDİ

Son birkaç yıldır en çok eğitim alınmak istenen ülkeler Amerika ve İngiltereyken son dönemde bu durum değişti. Amerika ve İngiltere’nin uluslararası öğrenci artış hızı düştü. Bunda siyasi durumun etken olduğu söylenebilir. Amerika’nın Trump döneminde Müslümanlara ve azınlıklara yönelik tehditkâr tutumu, İngiltere’nin ise Brexit sebebiyle yaşadığı belirsizlik bu düşüşün sebepleri arasında gösteriliyor. Bu da siyasi gelişmelerin yurt dışı eğitim sektörünü nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

POLİTİKALARINI YENİLİYORLAR

Yurt dışı eğitim sektöründen daha fazla gelir elde etmek isteyen devletler politikalarını yeni baştan şekillendiriyor. Yurt dışında eğitim dünyadaki ebeveynlerin olduğu gibi Türkiye’dekilerin de ilgi alanında. Çocuğunun daha iyi bir gelecek kurmasını isteyen aileler yurt dışı eğitime yönleniyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında yapılan anketler ailelerin çocuklarının yurt dışında eğitim alabilmesi için birikim yaptıklarını ortaya koydu. Ailelerin yüzde 68’i çocuklarının yurt dışında eğitim alması için birikim yapıyor.

TÜRKİYE’YE İLGİ ARTTI

Türkiye ise uluslararası öğrenci çekme yarışında son dönemlerde hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Uluslararası Öğrenciler Departmanı’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye’nin 2023 hedefi 200 bin uluslararası öğrenciye eğitim vermek. YÖK’ün açıkladığı rakamlara göre 2017-2018 yılında Türkiye’de 125 bin 138 yabancı öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencilerin 20 bin 071’i Suriyeli, 17 bin 088’i Azerbaycanlı, 12 bin 247’si Türkmenistanlı, 6 bin 481’i İranlı.



YILLIK MALİYET 150-200 BİN LİRA ARASI

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar eğitim maliyetlerine dair yaptığı açıklamada Amerika ve İngiltere’nin diğer ülkelere nazaran daha yüksek fiyatlı eğitim verdiğini belirtti. Akar; “Amerika ve İngiltere’de üniversite eğitimi yıllık 50 bin liradan başlayıp 150-200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Almanya, Fransa, Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde eğitim maliyeti yıllık 15 bin lira ila 50 bin lira arası diyebiliriz” dedi. Türkiye’de vakıf üniversitelerinde eğitimin 4 bin dolardan başlayıp 20 bin dolara çıktığı düşünüldüğünde ise yurt dışında eğitim ücretlerinin karşılanabilir olduğu görülüyor.

GÜNDEM Yabancı öğrenci sınırlaması kalktı