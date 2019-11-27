Girişimcinin yeni iş kapısı e-ihracat

Günümüzde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte uluslararası pazarlara erişmek artık daha kolay. Bu alandaki maliyet avantajı ve fırsatları gören KOBİ’ler yeni pazarlara yelken açıyor. Yapılan araştırmalara göre her 5 üründen 1’i e-ihracat yoluyla satın alınıyor. 2020 yılında 1 trilyon sınırını aşacak dünya e-ticaret pazarından pay almak isteyen Türk girişimciler de sınır ötesi ticareti yeni gelir kapısı haline getirdi. 80 bin ihracatçının yer aldığı sektörde Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı sayısı 5 bini aştı. Ülkemizdeki firmalar başta hazır giyim olmak üzere, kozmetik, gıda, elektronik gibi birçok alanda ürününü e-ticaret aracılığıyla dünyanın her tarafına gönderiyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Türkiye’yi uluslararası arenada bölgesel hub yapmak amacıyla konferanslar düzenleyen Dünya E-İhracat Forumu (WORLDEF) dün Azerbaycan’da başladı. Azerbaycan Gümrük Temsilciliği MyBroker ile Girişim Hızlandırıcı Kuluçka Merkezi Innoland’ın desteği ile gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan devlet yetkilileri de geniş katılım sağladı. E-ticaret hacmi yüzde 1’i bile bulmayan Azerbaycan, aylık bin doların altındaki siparişlerde gümrük ve KDV vergisi almıyor. Bu durum ürünü pazarlamak isteyen Türk KOBİ, girişimci, ev hanımı hatta öğrenciler için büyük fırsatlar oluşturuyor.

E-İHRACAT ARTIŞI HIZLANDIRIR

Türkiye’yi uluslararası arenada bölgesel hub yapmak amacıyla konferanslar düzenleyen World ECommerce Forum (Dünya E-İhracat Forumu) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, Türkiye’nin ihracat rakamının 2019’da 182 milyar dolara ulaşması beklendiğini aktarırken, e-ihracat yapan firma sayısındaki artışla bu rakamın hızlanacağına işaret etti.

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KISA ZAMANDA ON BİNLERCE ALICI

Ömer Nart

Azerbaycan’ın hazır giyim, moda ve kozmetik ürünlerinin e-ihracat anlamında en yüksek potansiyeli barındırdığını gördüklerini anlatan Ömer Nart, bunun yanı sıra ülkeden ülkeye değişmekle birlikte farklı sektörlerde çok farklı fırsatların da bulunduğunu hatırlattı. Etkinlik; B2B (firmadan firmaya) görüşme fırsatları, modern trendlerin sunulması ve ödeme sistemleri bilgilendirmeleri, pratik çözüm ortaklığı ile yerel üreticilere ve işletmelere elektronik ihracatta yeni avantajlar oluşturmayı hedefliyor. Yapılan işbirlikleri ile, özellikle hazır giyim, moda ve kozmetik kategorisi başta olmak üzere, Azerbaycan ve Türkiye'de üretilen binlerce kategorideki ürünler, e-ticaretin sağladığı kolaylık ve hız ile on binlerce kilometre ötedeki alıcısına ulaştırılacak. Ömer Nart, WORLDEF olarak 26-27 Kasım tarihlerinde Avrasya ve Azeri e-ticaret liderlerinin katılımıyla Bakü’de düzenledikleri World E-Commerce Forum Eurasia Bakü etkinliğiyle Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’de arasındaki e-ihracat köprüsü kurduklarına dikkat çekti. Ömer Nart, bu forumla Türkiye’deki yerel üretici ve işletmelere elektronik ihracatta yeni fırsatlar oluşturacaklarını ifade etti.

E-TİCARET HACMİMİZ 1,5 MİLYAR DOLAR

Bundan sonra gelişmekte olan tüm ekonomilere giderek benzer etkinlikler geliştireceklerini anlatan Ömer Nart, 65 ülkeye gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin e-ihracat hacmiyle ilgili net rakamlar olmadığını ifade eden Nart, “Türkiye’nin e-ihracatının şu anda 1,5 milyar dolar olduğunu öngörüyorum. Şu anda e-ihrcatta çarpan etkisinde büyüme hızı var” dedi.



