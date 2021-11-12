Girişimlerin yıldızı parladı

Sağlanan teşvik mekanizmalarıyla birlikte Türkiye’de girişim iştahı tırmanıyor. Ülkemizde hemen her sektörde start-up’lar kısa sürede aldığı yatırımlarla devasa şirketlere dönüşürken, salgın sürecinin de etkisiyle özellikle teknoloji ağırlıklı iş sahasına sahip firmalar, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kısa sürede birçok girişimi ortaya çıkaran Türkiye girişim ekosistemi bu sayede mercek altına alınan pazar haline geldi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yönelik 68 yatırım ile işlem adedi bakımından rekor kırıldı.

TOHUM AŞAMASINDAKİ FİKİRLER ÖNE ÇIKIYOR

Oyun sektörü, toplam 10 işlem ile bu çeyrekte de işlem adedi bazında liderliğini korurken, e-ticaret ise oluşturulan işlem hacmi bazında öne çıktı. KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile hazırlanan ‘Girişim Ekosistemi Yatırımları Raporu’na göre; küresel girişim piyasası, üçüncü çeyrekte 160 milyar dolarlık hacim ile tüm zamanların yatırım rekorunu kırdı, ikinci çeyrekte bu tutar 153 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Salgın sürecinde dijitalleşme alanındaki hızlı dönüşüm girişimleri de etkilerken, bu alanda faaliyet gösteren girişimler öne çıktı. Yatırımlarda lider oyun şirketlerini, pazaryeri, deeptech ve SaaS(hizmet olarak yazılım) sektörlerindeki şirketler takip etti.

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EKONOMİ Girişimcilik iştahı artıyor

TÜRKİYE EKOSİSTEMİNDE OLUMLU ATMOSFER

Tohum aşaması yatırımları 61 işlem ile en yüksek işlem sayısına sahip olurken, toplam tohum yatırımları işlem hacmi 23,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminin üçüncü çeyrekte de güçlü faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaçmaz, “2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 68 işlem ile toplam 90,7 milyon dolarlık bir yatırım işlem hacmi gerçekleşti, startup ekosisteminde olumlu atmosfer devam ediyor” dedi.

İstanbul 15. sırada

İstanbul küresel çapta yükselen girişimcilik ekosistemleri arasında 15. sırada bulunuyor. Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosistemini arasında İstanbul, son iki buçuk yıl içerisinde toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Ekosistem değerinin 181 milyon dolarını erken aşama fonlamalar oluşturuyor.