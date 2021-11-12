Ekonomi Girişimlerinyıldızı parladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimlerin yıldızı parladı

Türkiye’de temelleri son birkaç yıl içerisinde atılan girişim ekosistemi devlet tarafından sağlanan destekler ve küresel pazarda aldığı yatırımlarla hızlı büyümesini sürdürüyor. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de Türk girişimlere yönelik 68 yatırım ile işlem adedi bakımından rekor kırıldı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Girişimlerin yıldızı parladı
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Sağlanan teşvik mekanizmalarıyla birlikte Türkiye’de girişim iştahı tırmanıyor. Ülkemizde hemen her sektörde start-up’lar kısa sürede aldığı yatırımlarla devasa şirketlere dönüşürken, salgın sürecinin de etkisiyle özellikle teknoloji ağırlıklı iş sahasına sahip firmalar, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kısa sürede birçok girişimi ortaya çıkaran Türkiye girişim ekosistemi bu sayede mercek altına alınan pazar haline geldi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yönelik 68 yatırım ile işlem adedi bakımından rekor kırıldı.

TOHUM AŞAMASINDAKİ FİKİRLER ÖNE ÇIKIYOR

Oyun sektörü, toplam 10 işlem ile bu çeyrekte de işlem adedi bazında liderliğini korurken, e-ticaret ise oluşturulan işlem hacmi bazında öne çıktı. KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile hazırlanan ‘Girişim Ekosistemi Yatırımları Raporu’na göre; küresel girişim piyasası, üçüncü çeyrekte 160 milyar dolarlık hacim ile tüm zamanların yatırım rekorunu kırdı, ikinci çeyrekte bu tutar 153 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Salgın sürecinde dijitalleşme alanındaki hızlı dönüşüm girişimleri de etkilerken, bu alanda faaliyet gösteren girişimler öne çıktı. Yatırımlarda lider oyun şirketlerini, pazaryeri, deeptech ve SaaS(hizmet olarak yazılım) sektörlerindeki şirketler takip etti.

Girişimcilik iştahı artıyor
EKONOMİ
Girişimcilik iştahı artıyor

TÜRKİYE EKOSİSTEMİNDE OLUMLU ATMOSFER

Tohum aşaması yatırımları 61 işlem ile en yüksek işlem sayısına sahip olurken, toplam tohum yatırımları işlem hacmi 23,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminin üçüncü çeyrekte de güçlü faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Kaçmaz, “2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 68 işlem ile toplam 90,7 milyon dolarlık bir yatırım işlem hacmi gerçekleşti, startup ekosisteminde olumlu atmosfer devam ediyor” dedi.

İstanbul 15. sırada

  • İstanbul küresel çapta yükselen girişimcilik ekosistemleri arasında 15. sırada bulunuyor. Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosistemini arasında İstanbul, son iki buçuk yıl içerisinde toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Ekosistem değerinin 181 milyon dolarını erken aşama fonlamalar oluşturuyor.

Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor
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Uşaklı kadın girişimci Ayşe Erdem, köylerdeki atölyelerde, eski halı, kilim ve çaputlardan elde ettiği malzemeyi kişiye özel tasarımlarla yeniden dokutarak, yurt dışına satıyor.
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Erdem,1993 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra aynı yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kütüphane müdürü olarak atandı.<br><br>Burada 4 yıl çalışan Erdem, memuriyetten istifa edip, memleketi Uşak'ta, bir halı firmasında yönetici olarak işe başladı.
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Edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar veren Erdem, 2009'da ortağıyla birlikte halı ve kilim sektöründe faaliyete başladı.
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Kişiye özel tasarımlar üzerine yoğunlaşan Erdem, kıl, kendir ve çaput kilim ve halıları söktürüp yeni tasarımlarla, istenilen ebatlarda halı ve kilim dokutuyor.
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Erdem, Uşak ve Manisa'daki 60 civarındaki tezgahta 150 kadar kadına istihdam sağlıyor.<br><br>
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\"Ürettiğimiz halının eşi yok\"<br><br>Ayşe Erdem, tamamen yurt dışı odaklı çalıştıklarını belirtti.<br><br>Katıldıkları fuarlardan siparişler aldıklarını aktaran Erdem, \"Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metre kare halı ihracatı yapabiliyoruz.\" dedi.
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Daha önce eski kilimleri satın alıp, satışa çıkardıklarını aktaran Erdem, şöyle devam etti:<br><br>\"Tamamen eskimiş kullanılmayacak olanları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Bu işi yapmaya karar verdik. Eski kıl, kendir, çaput gibi kilimleri söküp bunları modern halılara aktarıyoruz. Bunlar siyah beyaz ağırlıklı oluyor genellikle ama mobilyalara uygun şekilde de içerisine renk de katabiliyoruz. Yani tamamen kişiye özel bir tasarım oluyor. Bizim ürettiğimiz halının başka eşi yok. Alan kişiye de bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onu başka bir evde ya da başka bir yerde görme şansı yok. Tek ürün.\"
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\"Hep beraber büyüyoruz\"<br><br>Yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:<br><br>\"Keşke daha çok kadına istihdam sağlasaydım. Güzel bir şey. Hep beraber büyüyoruz. Sektörün genelinde hep erkekler var. Halılarıyla ünlü Uşak'tan çıkan bir kadın olarak bu işi başarabildiğim için gurur duyuyorum.\"
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Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor
Eski halı ve kilimleri söktürüp talep edilen tasarım ve ebatlarda yeniden dokutarak yurt dışındaki müşterilerine satan Ayşe Erdem, 150 kadına istihdam sağlıyor. Kadın girişimci Ayşe Erdem "Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metrekare halı ihracatı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.


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