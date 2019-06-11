Ekonomi Google da vergi verecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Google da vergi verecek

Yüzlerce ülkede faaliyet gösterip tek kuruş vergi vermeyen, Facebook, Google, Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin mali denetimi için G-20 ülkeleri harekete geçiyor. Küresel şirketlerin artık hizmet verdikleri ülkede vergi vermesinin önü açılacak. G-20 maliye bakanları bu konuda prensipte anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google Binası
Google Binası

Son yılların en önemli tartışma konularından olan küresel şirketlerin dijital ortamda faaliyet gösterdiği ülkelere vergi vermeme oyununu bozacak önemli bir adım atıldı. G-20 ülkeleri Facebook, Google, Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin para kazandıkları ülkelerde vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkları yasal boşlukları kapatmak için ‘küresel ortak kurallar’ konusunda anlaşma sağladı. Normalde bu dev şirketler, internet üzerinden faaliyet gösterse de ticari kazanç sağladığı ülkelere herhangi bir vergi ödemeden, tüm geliri ana ülkesine götürüyordu.

YEREL ŞİRKET REKABET EDEMİYOR

Yani yüzlerce ülkeden elde edilen kazanç adeta kontrolsüz şekilde, bu şirketlerin kasasına gidiyordu. Üstelik hakim durumdaki bu devler, ilgili ülkedeki küçük girişimcilerin de gelişmesini dolaylı yoldan engelliyordu. Küçük veya gelişen dijital platformlar vergi vermek zorunda kalırken, bu şirketlerin herhangi bir yükümlülüğünün olmaması bariz bir rekabet ihlali oalrak değerlendiriliyordu.

İKİ TEMEL PRENSİP BELİRLENDİ

G20 bildirgesinde, vergide yaşanan yasal boşlukları dolduracak düzenlemeler iki ana prensip üzerine kuruluyor. Birincisi, bir şirketin, şirket o ülkede ofisi bulundurmuyor olsa bile, ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek üzerine kurulu. Eğer şirketler, gelirlerini düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine kaydırırsa, ikinci prensip olarak, küresel ortak vergi uygulaması getirilecek. Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor. OECD, MAKA Eylem Planı üzerinde 2012 yılından beri çalışıyor. Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını, "vergi cennetlerine" kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor. Yasal zeminle birlikte, İrlanda gibi ülkelerin çok düşük kurumlar vergisi teşvikleriyle doğrudan yabancı yatırım çekmesi de zorlaşacak.

REKLAM

TÜRKİYE İTİRAZ EDİYORDU

Türkiye gibi ülkelerin başını çektiği itirazlar en sonunda karşılık bularak, G-20 ülkeri bu konuda harekete geçti. G20 Dönem Başkanlığı'nı kasım ayı sonuna kadar yürütecek olan Japonya'nın Fukuoka kentinde buluşan G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantının ardından 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

G20 maliye bakanları sonuç bildirgesinde, “Dijitalleşmenin neden olduğu vergi sorunlarının ele alınmasına ilişkin son gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve iki prensipli bir yaklaşımı olan bu iddialı programı destekliyoruz” ifadesi kullanıldı. Küresel ekonomik büyümede 2020’ye kadar bir toparlanmanın beklendiğine ve büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna yer verilen bildirgede, “En önemlisi, küresel ticaret ihtilafları ve jeopolitik gerilimler arttı. Bu riskleri masaya yatırmaya devam edeceğiz ve bu konuda gereğinin yapılması için daha fazla adım atmaya hazırız” ifadesine yer verildi.

  • 2020’YE KADAR ÇALIŞMALAR HIZLANACAK
  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantılarda küresel ticarette adalet ve rekabet edebilirlik konusu da gündeme geldi. Bildirgede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “küresel otomatik bilgi paylaşımı sistemi” ve çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı”nda yaptığı çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, “2020’ye kadar ortak bir çözüme yönelik çabaların iki katına çıkarılacağına” işaret edildi.

Trump: Çin ABD ile anlaşmak zorunda
EKONOMİ
Trump: Çin ABD ile anlaşmak zorunda
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Türk pilotlarınF-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotların
F-35 eğitimi sonlandırıldı

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.
New Yorkta büyük panik

New York'ta büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.

Fatih'e dokunan<br>sonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
İzlanda'nın yalanı<br> ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı
ortaya çıktı

A Millilerimize yapılan skandalın yankıları sürüyor.
Beşiktaş'a önerdiği <br>ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cüret edene cevabını veririz

Cüret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.