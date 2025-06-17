Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Gözler Fed'in vereceği faiz kararında

Gözler Fed'in vereceği faiz kararında

12:1517/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Merkez Bankası
ABD Merkez Bankası

Küresel ölçekte jeopolitik gerilimler devam ederken, gözler bir yandan da 18 Haziran’da açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevrilmiş durumda.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğini söylüyor.


Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın (18 Haziran Çarşamba) açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.


Faiz sabit mi tutulacak?


Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Fed, aralıktan bugüne dek politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında koruyor.


BOJ politika faizini sabit bıraktı


Asya tarafında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.


Bankanın politika metninde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek Bankanın, tahvil alımlarını 2026'nın ilk çeyreğine kadar çeyreklik bazda 400 milyar yen ve Nisan 2026'dan itibaren 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.


Enflasyon beklentileri orta düzeyde arttığı ifade edilen metinde, pirinç fiyatları artışlara vurgu yapıldı.




#ABD
#Fed
#Faiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 17 HAZİRAN: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?