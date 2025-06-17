Gözler Fed'in vereceği faiz kararında

Küresel ölçekte jeopolitik gerilimler devam ederken, gözler bir yandan da 18 Haziran’da açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevrilmiş durumda.
Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğini söylüyor.
Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın (18 Haziran Çarşamba) açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.
Faiz sabit mi tutulacak?
Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed, aralıktan bugüne dek politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında koruyor.
BOJ politika faizini sabit bıraktı
Asya tarafında Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkarken Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.
Bankanın politika metninde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek Bankanın, tahvil alımlarını 2026'nın ilk çeyreğine kadar çeyreklik bazda 400 milyar yen ve Nisan 2026'dan itibaren 200 milyar yen azaltacağı belirtildi.
Enflasyon beklentileri orta düzeyde arttığı ifade edilen metinde, pirinç fiyatları artışlara vurgu yapıldı.