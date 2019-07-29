Gram altın 257,4 lira seviyelerinde

Dünya

Mirasımız Derneği Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Kudüs’te kurban kesimi gerçekleştirecek.