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Ekonomi Gram altın 5 haftadır yükseliş trendinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 5 haftadır yükseliş trendinde

Dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, kazancını 5’inci haftada da sürdürdü. Gram altında kalıcı düşüşten bahsetmenin zor olduğunu belirten uzmanlar, seyrin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, değer kazançlarını üst üste 5'inci haftaya taşıdı. Mayıs ayına 246 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 9 Mayıs'ta bu yılın en yüksek seviyesi olan 258,4 lirayı gördü. Söz konusu seviyelerde tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı haftalık bazda yüzde 0,90 artışla 251 liradan tamamladı.

258 ve 265 LİRA DİRENÇ SEVİYESİ

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, gram altın için genel görünümün yukarı yönlü olduğunu söyledi. Dolar kurunun 6 lira seviyesi üzerinde tutunması ve ons altının da bin 279 dolar üzerinde kalmasının, gram altının yukarı trendini desteklediğini ifade eden Taştan, gram altın fiyatında geri çekilmede 247 lirayı ana destek, yükselişte ise 258 ve 265 lirayı direnç olarak izlediklerini kaydetti.

GRAM ALTINDA KALICI DÜŞÜŞ ZOR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da, gram altındaki değer kazancının bir süre daha devam etmesini öngördüklerini belirterek, "Özellikle gram altının seyri için dolar kurunu yakından takip etmekte fayda var. Gram altında 250 TL üzeri seyrin sürmesini öngörebiliriz. Gram altın, son günlerde 253 liranın üzerine yükselmekte zorlandığı için bu seviye direnç olabilir. Bu direncin üzerinde de 256 TL görülüyor" dedi.

Karadağ, ons altının fiyatının bin 280 dolar seviyesinin altında çok fazla kalıcı olamamasının gram altının da 250 TL'nin üzerindeki seyrini desteklediğini söyledi. Karadağ, "Gram altında kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor gibi duruyor. Geri çekilmeler alım fırsatı yönünde değerlendirilebilir" diye konuştu.

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