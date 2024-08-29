Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine odaklandı. Fed 'in olası faiz indirimine yönelik olarak pozisyonlar alınmaya başlandı.





Altın fiyatları da Fed'in faiz indirimi ihtimalinin yanı sıra dolardaki hareketliliği fiyatlamayı sürdürüyor.





Ons altına güne 2504 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2503 dolar, en yüksek de 2518 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın yüzde 0.50 oranında primle 2518 dolardan alıcı buluyor.





Gram altın ise güne 2743 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2739 lira, en yüksek de 2764 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2761 liradan alıcı buluyor.





Gram altın ne kadar? Güncel altın satış fiyatları





* Gram altın satış fiyatı: 2.761,17 TL





* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.627,00 TL





* Yarım altın satış fiyatı: 9.245,00 TL





* Tam altın satış fiyatı: 18.272,33 TL





* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.433,00 TL





* Gremse altın satış fiyatı: 45.820,96 TL





* Ons altın satış fiyatı: 2.518,51 Dolar





Dolar kaç lira oldu?





Haftanın son işlem gününe dolar kuru 34,15 TL'den başladı. Euro ise 38,02 TL'den başladı. Piyasalar yarın Zafer Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.





Kur bu hafta 3 günde yüzde 0,61 değer kazandı. Değer kazanımınının yerellerin döviz talebinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde TCMB'nin yaptığı ankette reel sektörün önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentisi 1,2 puan gerilerken hanehalkının enflasyon beklentisi ise 1,1 puan artış sergiledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi içinde olması döviz talebini artırıyor. Geçtiğimiz haftanın rakamları bugün saat 14:00'da açıklanacak.





Dün açıklanan rakamlar dış ticaret açığının temmuz ayında yüzde 41,8 azaldığını gösterdi. Dış ticaret rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Cari açık başta olmak üzere riskler azalıyor." dedi.





Piyasaların yapay zeka rüzgarının devam edip etmediğini göstermesi açısından takip ettiği Nvidia bilançosu dün açıklandı. Nvidia'nın 3 aylık geliri 28,7 milyar dolarlık beklentilerin üstünde 30 milyar olarak açıklandı. Bu yıllık yüzde 112'ye işaret ediyor. Ancak açıklanan rakamlar yatırımcıların yüksek beklentilerini karşılayamadı ve hisseler kapanış sonrası işlemlerde yüzde 8 kadar düştü!





Nvidia bu çeyrek 32,5 milyar dolar gelir bekliyor.





Bugün dışarda ABD işsizlik maaşı başvuruları ile büyüme rakamları takip edilecek.











