GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: 5G'ye dünden hazırız

Telekomünikasyon sektörünün gündem maddelerinden 5G ihalesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, son 20 yılda 21 milyar dolar yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Önal, "Rakipsiz fiber gücümüzle, 5G’ye en hazır operatör biziz. 5G’nin olmazsa olmazı fiber, yani baz istasyonlarının fiber ile bağlanması. LTE baz istasyonlarımızın %54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna en hazır biziz” dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Türk Telekom’un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü çalışmalara liderlik ederek, Türk mühendislerin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek teknolojileri dünyaya ihraç ettiğini belirten Önal, “Küresel sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atarken gerek yerli firmalarımızla gerekse alanında öncü uluslararası şirketlerle, teknoloji alanındaki tüm ekosistemi sahiplenen anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, önemli proje ve iş birliklerimizle her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık” diye konuştu.
YARIN 5G'YE GEÇİYOR OLSAK BUNA BUGÜNDEN HAZIRIZ
Türkiye’de telekomünikasyon sektörün bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi ile önemli bir eşikte olduğunu ifade eden Önal, Türk Telekom’un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Önal, “Bu çalışmalar, ülke olarak bize bu konudaki bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G’nin yerlilik oranını artırmak adına büyük bir avantaj sağladı. Ülkemizin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik. 5G için gerekli olan en kritik unsur olan fiber ağ uzunluğumuzu yıl sonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 32,7 milyona ve toplam abone sayımızı 53,2 milyona yükselttik.
Fiberdeki gücümüzü mobile de taşıyarak 5G’ye geçişin güvencesi olan Fiber Mobilite çağını başlattık. Fiber Mobilite, 5G’nin de olmazsa olmazlarından. Geleceğin bağlantısını güçlü fiber altyapımızla bugünden sağlıyoruz. Dünyada mobil baz istasyonlarının 2030 yılında yüzde 50’sinin fibere bağlı olacağı öngörülüyor. Bizim ise, LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz” dedi.
İMTİYAZIN EN AZ 25 YIL İLE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ
- Toplantıda soruları cevaplandıran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Şubat 2026'da sona erecek imtiyaz hakkının en az bir 25 yıl daha sürdürülmesi yönünde karar verilmesini beklediklerini ifade etti. Yaptıkları yatırımların Türkiye’nin kazanımı olduğunu ifade eden Önal, söyle devam etti: "Türk Telekom, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi ve lideridir. Bu sebeple imtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil, Türkiye için stratejik bir öneme sahip. İmtiyazın devamı, Türk Telekom’un değil, Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır."
SEBA'NIN BAŞARISI İNOVASYONUN GÜCÜ
- Teknolojiyi üretme ve ihraç etme hedefiyle yaptıkları yatırımlara da dikkat çeken Ümit Önal; SEBA, Angela ve Netsia'nın çalışmalarını örnek gösterdi. Önal, "Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia'nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları, Türk Telekom Ventures’ı dünyaya yön veren bir konuma getirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Argela ve Netsia'nın; 5G ve fiber alanları dahil 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor. Altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan ürünümüz SEBA’nın hane kapsaması artıyor” dedi.
TÜRK TELEKOM HAYATIN HER ALANINDA ÖNCÜ 5G ÇALIŞMASI YAPIYOR
- Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji bilgi birikimiyle en yeni teknolojileri hayatın her alanında kullanıcılarıyla buluşturuyor. 5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre eden Türk Telekom, 5G hazırlıklarında önemli bir ivme kazandı. Türkiye’nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri’ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük eden Türk Telekom, 5G teknolojisini spor alanında da aktif şekilde kullanıma sundu. Bu sayede, 5G teknolojisiyle stadyum deneyimi daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale geldi. Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, 5G teknolojisiyle 2024-2025 sezonunun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirdi.