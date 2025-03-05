GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: 5G'ye dünden hazırız

Toplantıda soruları cevaplandıran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Şubat 2026'da sona erecek imtiyaz hakkının en az bir 25 yıl daha sürdürülmesi yönünde karar verilmesini beklediklerini ifade etti. Yaptıkları yatırımların Türkiye’nin kazanımı olduğunu ifade eden Önal, söyle devam etti: "Türk Telekom, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi ve lideridir. Bu sebeple imtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil, Türkiye için stratejik bir öneme sahip. İmtiyazın devamı, Türk Telekom’un değil, Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır."