Ekonomi Güçlü TL yüksek rekabet gücü demek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güçlü TL yüksek rekabet gücü demek

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, menkul ve gayrimenkul alım, satım ve kiralama sözleşmelerinin 13 Ekim'den sonra Türk lirasına dönüştürüleceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan

Piyasadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, İş dünyasının, özellikle de KOBİ'lerin hem iç piyasada yatırımlarının artması hem de uluslararası piyasada rekabet gücünün geliştirilmesi TL'nin güçlenmesi ile mümkün” dedi.

ÜYELERİMİZ TL’YE GEÇİYOR

Doğan, kiralama ve satın alma gerektiren durumlarda TL tercih edilse de konunun yasayla korunmasının çok yerinde alınmış bir karar olduğunu belirtti. TÜMSİAD üyesi tüm kuruluşların harekete geçtiğini ve sözleşmelerini yenilemeye başladığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: “Dolar ve avro yerine TL’nin dış ticaretteki para birimi olması milli bir bilincin ve ekonomiye sahip çıkılmasının bir sonucu. Rusya, Çin ve İran’la yapılacak ticarette ülkelerin yerli parası üzerinden yapılması için gerçekleşen girişimleri de çok önemsiyoruz. Bu girişimler iş ve ticaret hacmimizi olumlu yönde etkileyecek. Hem gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde hem de borçlanmalarda, kısacası tüm yurt içi işlemlerin Türk Lirası üzerinden yapılması milli hareketimizi güçlendirecektir. Bölgesinde güçlü Türkiye ancak güçlü ekonomi ile gerçekleşecektir."

  • TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, İş dünyasının rekabet gücünün TL’nin güçlenmesi ile gelişeceğini söyledi. Doğan, bunun için KOBİ’lerin hem iç piyasada yatırımlarının artması ve uluslararası piyasada rekabet gücünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​
PKK’ya karşı paletli devriye

PKK’ya karşı paletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.
ABDBasra'dan çekildi

ABDBasra'dan çekildi

​Amerika gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor.
Tsunamiyuttu: 400 ölü

Tsunamiyuttu: 400 ölü

​Endonezya'da 7,5'lik deprem felaketi.
Gazze sanayisiçökmek üzere

Gazze sanayisiçökmek üzere

​İsrail ablukası sanayi üretimini de etkiliyor.
Teknofest dünya ikincisi

Teknofest dünya ikincisi
Etiyopya'daFETÖ yağması!

Etiyopya'daFETÖ yağması!

'Hayır kurumu' adıyla topladıkları parayı zimmetine geçirdiler.

Türk Yıldızları büyüledi

Türk Yıldızları büyüledi

8 süpersonik uçakla Rizelilere unutamayacağı bir gün yaşattılar.

Trivela Kartal

Trivela Kartal

Beşiktaş, Quaresma'nın yıldızlaştığı maçta 3 puanı almasını bildi.
Filmlere özenenhırsız yakalandı

Filmlere özenenhırsız yakalandı

​88 yaşındaki kadının altınlarını gasp etmişti.

Adaylara yerelseçim uyarıları

Adaylara yerelseçim uyarıları

Hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın...
'Dostluğumuzu perçinleyecek'

'Dostluğumuzu perçinleyecek'

Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili mesajlar verdi.
Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.