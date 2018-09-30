Güçlü TL yüksek rekabet gücü demek

Piyasadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, İş dünyasının, özellikle de KOBİ'lerin hem iç piyasada yatırımlarının artması hem de uluslararası piyasada rekabet gücünün geliştirilmesi TL'nin güçlenmesi ile mümkün” dedi.

ÜYELERİMİZ TL’YE GEÇİYOR

Doğan, kiralama ve satın alma gerektiren durumlarda TL tercih edilse de konunun yasayla korunmasının çok yerinde alınmış bir karar olduğunu belirtti. TÜMSİAD üyesi tüm kuruluşların harekete geçtiğini ve sözleşmelerini yenilemeye başladığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: “Dolar ve avro yerine TL’nin dış ticaretteki para birimi olması milli bir bilincin ve ekonomiye sahip çıkılmasının bir sonucu. Rusya, Çin ve İran’la yapılacak ticarette ülkelerin yerli parası üzerinden yapılması için gerçekleşen girişimleri de çok önemsiyoruz. Bu girişimler iş ve ticaret hacmimizi olumlu yönde etkileyecek. Hem gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde hem de borçlanmalarda, kısacası tüm yurt içi işlemlerin Türk Lirası üzerinden yapılması milli hareketimizi güçlendirecektir. Bölgesinde güçlü Türkiye ancak güçlü ekonomi ile gerçekleşecektir."