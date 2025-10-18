Türkiye’nin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, altın ve gümüşte son dönemde yoğun talep görüyor. Gram altın fiyatı 6 bin TL’yi aşarken, gümüşteki haftalık artış yüzde 5 seviyesinde. Yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan gümüşün gram fiyatı 70 TL'yi aşarken, satışlardaki hareketlilik hafta boyunca sürdü.

TESLİMATLAR 1 HAFTA SONRA YAPILIYOR

Yatırımcılar, altın ve gümüşü hâlâ en güvenli yatırım araçları olarak görüyor. Gümüş, talepte altınla yarışıyor. Gümüşe olan talep artışı, esnafın satış stratejilerini değiştirmesine yol açtı. Kapalıçarşı’daki esnaf, “Altında sıkıntı yok, satışlar sürüyor. Ancak gümüşte 1 hafta sonraya teslimat yapabiliyoruz. Gümüşe yoğun bir talep var, altınla yarışıyor” ifadelerini kullandı.

Satışlarda sınırlama uygulaması

Altında arz düzenli seyrederken, gümüş ürünlerinde teslimat süreleri uzamış durumda. Fiyat dalgalanmalarını dengelemek amacıyla bazı esnaflar, satışlarda kısıtlama uyguluyor. Vatandaşlar

5 altın almak istese de esnaf sadece 3 altın satıyor. Bu yöntem, stok riskine karşı önlem olarak öne çıkıyor. Bu uygulama ayrıca, fiyatları dengelemeye yönelik bir önlem olarak da dikkat çekiyor.







