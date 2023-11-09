Güneş panelinde hedef dünya ikinciliği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güneş paneli üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu açıkladı. Kacır, panel üretiminde Türkiye’nin iki yıl içerisinde dünya ikincisi olacağını ifade ederken, “Hücreden itibaren ürettiğimiz güneş panellerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla kapasiteyi artıracağız ve milli bir rüzgar türbini markasını ülkemizden çıkaracağız” dedi.

PROJELERİ GELİŞTİRECEĞİZ

Kacır, Türkiye’nin tam bağımsızlık iddiasını milli savunma sanayi projeleri ile sürdüğüne dikkat çekerken, dünyanın önemli bir kısmının bu gelişmeleri hayretle, kimilerinin ise endişeyle izlediğinin altını çizdi. Bakan Mehmet Fatih Kacır , “Bu projelerden bir milim dahi geri adım atmayacağız, projeleri bugünkünden daha ileri noktalara, Türkiye'de yaşayan 85 milyonun huzuru, refahı, güvenliği için, istiklalimiz ve istikbalimiz için geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BANTTAN 10 BİN TOGG İNDİ

Banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını söyleyen Kacır, “Savunma sanayindeki tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendis çalışırken bunların 112’si savunma sanayi kökenlidir. Sayıları 80 bini bulmuş dev bir Ar-Ge ordusuna sahip savunma sanayimiz 3 bine yakın firmamızın elde ettiği tecrübeyi farklı farklı sektörlere transfer ediyor" şeklinde konuştu.

İHA ÜRETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Türkiye’nin insansız araçlar alanında en iddialı ülkelerden biri olduğunuN altını çizen Kacır, "İHA'larda dünyada bir numarayız. Uçan akıllı mobilitede de iddialı ülke olma imkanına sahibiz. Gelin birlikte bunlara sahip çıkalım. Bu alanlarda milli üretimi önümüzdeki dönemde hızlandırma çabası içinde olacağız" ifadesini kullandı.

Asansörlere karekodlu denetleme

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dijital arşivinde bulunan tüm bilgileri başta KYK yurtları olmak üzere vatandaşa açık hale getireceklerini söyledi. Bakan Kacır, “Dolayısıyla asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız, asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar dijital verileri görme imkanına kavuşacak” ifadelerini kullandı.











