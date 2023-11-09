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Ekonomi

Güneş panelinde hedef dünya ikinciliği

Güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye hedef büyüttü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2-3 yıl içerisinde dünyada ikinci sıraya geleceğiz” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:55 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularına cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güneş paneli üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu açıkladı. Kacır, panel üretiminde Türkiye’nin iki yıl içerisinde dünya ikincisi olacağını ifade ederken, “Hücreden itibaren ürettiğimiz güneş panellerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla kapasiteyi artıracağız ve milli bir rüzgar türbini markasını ülkemizden çıkaracağız” dedi.

PROJELERİ GELİŞTİRECEĞİZ

Kacır, Türkiye’nin tam bağımsızlık iddiasını milli savunma sanayi projeleri ile sürdüğüne dikkat çekerken, dünyanın önemli bir kısmının bu gelişmeleri hayretle, kimilerinin ise endişeyle izlediğinin altını çizdi. Bakan Mehmet Fatih Kacır , “Bu projelerden bir milim dahi geri adım atmayacağız, projeleri bugünkünden daha ileri noktalara, Türkiye'de yaşayan 85 milyonun huzuru, refahı, güvenliği için, istiklalimiz ve istikbalimiz için geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BANTTAN 10 BİN TOGG İNDİ

Banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını söyleyen Kacır, “Savunma sanayindeki tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür. Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendis çalışırken bunların 112’si savunma sanayi kökenlidir. Sayıları 80 bini bulmuş dev bir Ar-Ge ordusuna sahip savunma sanayimiz 3 bine yakın firmamızın elde ettiği tecrübeyi farklı farklı sektörlere transfer ediyor" şeklinde konuştu.

İHA ÜRETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Türkiye’nin insansız araçlar alanında en iddialı ülkelerden biri olduğunuN altını çizen Kacır, "İHA'larda dünyada bir numarayız. Uçan akıllı mobilitede de iddialı ülke olma imkanına sahibiz. Gelin birlikte bunlara sahip çıkalım. Bu alanlarda milli üretimi önümüzdeki dönemde hızlandırma çabası içinde olacağız" ifadesini kullandı.

Asansörlere karekodlu denetleme

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dijital arşivinde bulunan tüm bilgileri başta KYK yurtları olmak üzere vatandaşa açık hale getireceklerini söyledi. Bakan Kacır, “Dolayısıyla asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız, asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar dijital verileri görme imkanına kavuşacak” ifadelerini kullandı.


Bayraktar TB3 Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli üretim SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 6 saat süren 4.uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.



#Güneş paneli
#Ekonomi
#Ticaret
#TOGG
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