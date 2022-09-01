Güneş ve rüzgârda temmuz ayı rekoru

Dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu son günlerde yerli ve yenilenebilir enerji çalışmalarının önemi artarken, temmuz ayında rüzgar ve güneş enerjisinde rekor kırıldı. Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2002'de 31 bin 846 megavatken, bu güç 3 kattan fazla artarak 101 bin 815'e ulaştı. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 659 megavata, 2002'de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 54 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücündeki artış, üretimde rekorları da ardında getirdi. Temmuz ayında Türkiye'de 28 milyar 491 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Temmuzda güneşten üretilen elektrik enerjisi miktarı 2 milyar 7 milyon kilovatsaat ile rekor kırdı. Türkiye tarihinde ilk kez güneşten elektrik üretiminde 2 milyar kilovatsaat barajı aşıldı.

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4 MİLYAR BARAJI AŞILDI

Elektrik üretiminde diğer bir rekor da rüzgar enerjisinden geldi. Temmuz ayında rüzgardan üretilen elektrik enerjisi miktarı 4 milyar 237 milyon kilovatsaate ulaşarak rekora imza attı. Rüzgardan elektrik üretiminde de ilk kez 4 milyar kilovatsaat barajı aşıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturdu. Böylece Temmuz 2022 Türkiye'nin elektrik üretim defterine "Güneş ve rüzgarın payı ilk kez yüzde 20'yi aştı" olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE SINIF ATLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlığını azaltmak için atılan adımların meyvesini toplamaya başladıklarını söyledi. Hem karada hem de denizde hidrokarbon aramak kadar yenilenebilir enerji yatırımlarının da önemli olduğunu belirten Dönmez, "Artık Türkiye yenilenebilir enerji alanında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri oldu. Özellikle güneş ve rüzgarda uyguladığımız YEKA yarışmaları modeliyle Türkiye yenilenebilir enerjide sınıf atladı" dedi.

Fatih Dönmez

HEDEF ÜST SIRALAR

Türkiye'nin sadece yenilenebilir enerjiden üretiminde değil teknolojisinde de öncü olduğunu vurgulayan Dönmez, "Biz sadece yenilenebilir enerji üretmiyoruz, dünyaya bunun teknolojisini de satıyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nciyiz. Hedefimiz bu listelerde daha üst sıralara çıkmak" diye konuştu. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların önemine dikkati çeken Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizdeki güneş ve rüzgar potansiyelinin farkındayız. Temmuz ayında gelen rekorların hiç şüphesiz devamı da gelecektir. Yenilenebilir enerji alanında yapılan her yatırım hem çevreye hem doğaya hem de Türkiye'ye yapılan yatırım demektir."

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