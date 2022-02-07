Ekonomi Güneşte 2022 hedefi 11 bin megavat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneşte 2022 hedefi 11 bin megavat

Son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki atılımını sürdüren Türkiye, her geçen yıl enerji ithalatını en aza indirmeye ve kaynak çeşitliliğini sağlamaya devam ediyor...

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Burak Karaca Yeni Şafak
Güneşte 2022 hedefi 11 bin megavat
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Son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki atılımını sürdüren Türkiye, her geçen yıl enerji ithalatını en aza indirmeye ve kaynak çeşitliliğini sağlamaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarda güneş enerjisi alanı da önemli rol oynuyor. Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 2014 yılında yalnızca 40 megavat ile sınırlı kalırken, yatırımların hızlanmasıyla güneş enerjisi kurulu gücü, 2021 yılı sonunda 7 bin 816 megavata kadar çıktı. Geçen yıl güneş enerjisinde kurulu güç 1148 megavat artış gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın temiz enerji kaynaklarına yönelik adımlarının 2022 yılında da sürmesi bekleniyor. Güneş enerjisi kurulu gücünün 2022 yıl sonunda 11 bin megavatı aşacağı tahmin ediliyor.

  • Yenilenebilir enerji alanındaki hızlı gelişimde çatı tipi güneş enerjisi santralleri(GES) önemli etki sağladı. Kurulu güçteki hızlı yükselişe rağmen Türkiye coğrafi şartları gereği güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip ve kurulu gücün katlanarak büyümesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

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POTANSİYELİN SADECE %3’Ü KULLANILIYOR

2021 yıl sonu baz alındığında Türkiye’de mevcut potansiyelin yalnızca yüzde 3’ü kullanılıyor. Daha önce atılan adımlarla çatı GES üretiminin fazlası şebekeye satılabilme imkanına kavuşurken, önümüzdeki süreçte de benzer teşviklerle birlikte çatı GES’lerin yaygınlaşması büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ağını genişleterek kurulu gücü destekliyor.

32 ilde 59 arazi güneşe ayrıldı

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son olarak geçtiğimiz hafta 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

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