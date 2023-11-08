Güney Kore firmalarından 'Türk şirketlerle işbirliğine hazırız' mesajı: Aralarında iki büyük otomobil şirketi de var

Zirvede, uluslararası işbirlikleri de ele alınırken Türk firmalarla yatırım ortaklıkları, konuşulan konular arasında yer aldı.
Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen "Kore Yatırım Zirvesi 2023" etkinliği, başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşmalarına ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesine imkan sağladı.
Zirvede, uluslararası işbirlikleri de ele alınırken Türk firmalarla yatırım ortaklıkları, konuşulan konular arasında yer aldı.
Oh, Gwangju'nun otomotiv, enerji ve yapay zeka gibi alanlardaki çalışmalarla öne çıktığını, Samsung'un da aralarında olduğu dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yaptığını anlattı.
"Türkiye'de de faaliyet göstermeyi isteriz"
Zentry firmasının Baş İşletme Görevlisi Chang Alan da hem yaşlı evcil hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilmesi için geliştirdikleri "Dolittle" ürünü anlattı hem de Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ürünü "algılama teknolojisi" kullanarak ürettiklerini ifade eden Chang, bunun yenilikçi ve alanında tek olduğunu kaydetti.
2021 yılında ortağı Chang Steve ile kurdukları şirketin değerinin 3 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Chang, hedeflerinin 5 yılın sonunda 100 milyon dolara çıkmak olduğunu dile getirdi.