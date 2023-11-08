Güney Kore firmalarından 'Türk şirketlerle işbirliğine hazırız' mesajı: Aralarında iki büyük otomobil şirketi de var

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde bu otomobilleri elektrikli arabalara dönüştürdüklerini belirten Oh, Türkiye'nin de bu alana yatırım yaptığını duyduklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen bir firma olmadığını bildirdi. Oh,

"Türk firmalarla da bilgi birikimlerimizi paylaşarak işbirliği yapmaya hazırız. Eğer şehrimize gelirlerse kendilerine yardımcı oluruz ve istedikleri şirketlerle görüştürebiliriz."