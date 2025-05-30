Gurbetçi Döner İstanbul'a döndü

Dönerin, açılışa özel 1 liradan satılmasına vatandaş büyük ilgi gösterdi. Firma sahibi Sedat Kucak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizim için bir işaret oldu. Türkiye’de yatırım yaparak hem ülkemize katkı sunmak hem de insanımıza hizmet etmek istiyoruz” dedi.