Gurbetçi Döner İstanbul'a döndü

Yıllar önce Almanya’ya göç eden bir gurbetçinin emeğiyle doğan ve Avrupa’da büyüyen Gurbetçi Döner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yatırım memlekete" çağrısına kulak vererek Türkiye’ye döndü.
Almanya’da 15 şubesi bulunan marka, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde anlamlı bir adım atarak Süleymaniye Camii’nin avlusunda ilk şubesini açtı.
1 LİRA İLE AÇILIŞ YAPTI
Dönerin, açılışa özel 1 liradan satılmasına vatandaş büyük ilgi gösterdi. Firma sahibi Sedat Kucak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizim için bir işaret oldu. Türkiye’de yatırım yaparak hem ülkemize katkı sunmak hem de insanımıza hizmet etmek istiyoruz” dedi.