​Gürcistan’daki kar Sarp’ı kapattı ​

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Günde ortalama 500’ün üzerinde TIR’ın geçtiği Sarp’ta, Gürcistan tarafında yaşanan aksamalar nedeniyle yığılma var. DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, “Şu anda ortalamanın 120 araç altında geçiş yaşanıyor” dedi.
Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda geçişlerde yaşanan sorun sebebiyle uzun TIR kuyrukları oluştu. Oluşan trafik tır geçişlerinin aksamasına yol açarken, yaşanan sorunun Gürcistan tarafından yoğun kış şartları sebebiyle geçişlerin kısıtlamasından kaynaklandığı öğrenildi. Sahadan alınan bilgilere göre, TIR kuyruğunun 10 kilometreye kadar (yaklaşık 500 TIR) düşerken, normale dönüşün önündeki tek engelin Gürcistan tarafı olarak görülüyor.
KOVİD VAKALARI TRAFİĞİ VURDU İDDİASI
Gürcistan tarafında tam kapasiteye dönülmesi halinde araç trafiğinin 2 gün içerisinde normale döneceği tahmin ediliyor. TIR kuyruğunun yanı sıra heyelan riski sebebiyle uygulanamayan sıra sistemi, sorunun daha da büyümesine yol açıyor. Güzergah sebebiyle lojistik açıdan en cazip nokta olan Sarp Sınır Kapısı Türkiye’nin ihracatına da önemli katkı sunuyor. Bazı kaynaklar kuyruk sebebinin Gürcistan tarafında yaşanan koronavirüs vakalarından dolayı olduğunu ve bu sebeple geçişlerin yarı yarıya sınırlandığını söylerken, vakalar sona erinceye kadar aksamanın süreceği iddia edilmişti.
REKLAM
TEMASLAR SÜRÜYOR
Bir süredir gündemi meşgul eden TIR kuyruğuna ilişkin olarak pek çok farklı iddia ortaya atılırken, Ardahan’daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı’na yönelmesi ile hat üzerinde yoğunluk daha da arttı. Yaşanan soruna ilişkin olarak konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, soruna ilişkin hem Türkiye hem de Gürcistan tarafıyla temasların sürdüğünü belirtti. Yaşanan problemde iki faktör olduğunu aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:
KAR YAĞIŞI SONRASI YIĞILMA YAŞANIYOR
“Yoğun kar yağışı sonrası bir yığılma söz konusu. Oluşan trafik bundan kaynaklanıyor. Bir de iki ülke tarafında da kış şartlarından kaynaklı çeşitli önlemler uygulanıyor. Bu da yaşanan trafikte etkili. Sarp Sınır Kapısı’ndan günde 500 ila 600 TIR geçişi yaşanıyor. Şu anda ise ortalamanın yaklaşık 100 ila 120 araç altında seyrediyor. Aynı zamanda bölge kapılardaki araçların da buraya yönelmesi etkili oldu."