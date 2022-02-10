Ekonomi Gürcistandaki kar Sarpı kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gürcistan’daki kar Sarp’ı kapattı

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Günde ortalama 500’ün üzerinde TIR’ın geçtiği Sarp’ta, Gürcistan tarafında yaşanan aksamalar nedeniyle yığılma var. DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, “Şu anda ortalamanın 120 araç altında geçiş yaşanıyor” dedi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​Gürcistan’daki kar Sarp’ı kapattı ​
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Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda geçişlerde yaşanan sorun sebebiyle uzun TIR kuyrukları oluştu. Oluşan trafik tır geçişlerinin aksamasına yol açarken, yaşanan sorunun Gürcistan tarafından yoğun kış şartları sebebiyle geçişlerin kısıtlamasından kaynaklandığı öğrenildi. Sahadan alınan bilgilere göre, TIR kuyruğunun 10 kilometreye kadar (yaklaşık 500 TIR) düşerken, normale dönüşün önündeki tek engelin Gürcistan tarafı olarak görülüyor.

Osman Çalışkan
Osman Çalışkan

KOVİD VAKALARI TRAFİĞİ VURDU İDDİASI

Gürcistan tarafında tam kapasiteye dönülmesi halinde araç trafiğinin 2 gün içerisinde normale döneceği tahmin ediliyor. TIR kuyruğunun yanı sıra heyelan riski sebebiyle uygulanamayan sıra sistemi, sorunun daha da büyümesine yol açıyor. Güzergah sebebiyle lojistik açıdan en cazip nokta olan Sarp Sınır Kapısı Türkiye’nin ihracatına da önemli katkı sunuyor. Bazı kaynaklar kuyruk sebebinin Gürcistan tarafında yaşanan koronavirüs vakalarından dolayı olduğunu ve bu sebeple geçişlerin yarı yarıya sınırlandığını söylerken, vakalar sona erinceye kadar aksamanın süreceği iddia edilmişti.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Bir süredir gündemi meşgul eden TIR kuyruğuna ilişkin olarak pek çok farklı iddia ortaya atılırken, Ardahan’daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı’na yönelmesi ile hat üzerinde yoğunluk daha da arttı. Yaşanan soruna ilişkin olarak konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, soruna ilişkin hem Türkiye hem de Gürcistan tarafıyla temasların sürdüğünü belirtti. Yaşanan problemde iki faktör olduğunu aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

KAR YAĞIŞI SONRASI YIĞILMA YAŞANIYOR

“Yoğun kar yağışı sonrası bir yığılma söz konusu. Oluşan trafik bundan kaynaklanıyor. Bir de iki ülke tarafında da kış şartlarından kaynaklı çeşitli önlemler uygulanıyor. Bu da yaşanan trafikte etkili. Sarp Sınır Kapısı’ndan günde 500 ila 600 TIR geçişi yaşanıyor. Şu anda ise ortalamanın yaklaşık 100 ila 120 araç altında seyrediyor. Aynı zamanda bölge kapılardaki araçların da buraya yönelmesi etkili oldu."

Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
FOTOĞRAF 14
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Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.
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Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
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'TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR'<br><br>Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, \"15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz\" dedi.
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İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan TIR şoförü Mustafa Kemal Sancak da, \"Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle Türkiye tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur\" diye konuştu.
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'MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'<br><br>TIR şoförü Sefer Kurt ise, \"İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor\" ifadelerini kullandı.
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TIR sürücüsü Harun Çakan da, \"2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.\"<br>
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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten şoförler, "Günlerdir buradayız. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.
Sınırda 29 kilometrelik TIR kuyruğu: Arhavi'ye kadar uzandı
FOTOĞRAF 12
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Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş- çıkış yoğunluğuyla yenileme çalışması süren Arhadan’ın Türkgözü Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle nakliyecilerin bu kapıya yönlendirilmesi sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar geldi. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
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Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son dönemde ihracatın artışıyla sınır kapılarında da yoğunluğun arttığını söyleyerek, “Türkgözü Sınır Kapısı’nın inşaat nedeniyle kapalı olması sonucu oraya giden araçlar da Sarp Sınır Kapısı’na yönelince yoğunluk daha da arttı. Gürcistan tarafında işlem yapılan peron sayısının düşük tutulması da yoğunluğa sebep olmuştur. Türkiye tarafından çok yoğun bir şekilde küçük araba çıkışıyla beraber Gürcistan tarafından da hem küçük araba hem de yaya girişi yoğunluğu yaşanıyor. Eğer Gürcistan tarafında 5 veya 6 peron sürekli açık kalırsa Türkgözü Sınır Kapısı’nın açılmasıyla da yaşanan TIR yoğunluğu paylaşılırsa bu kuyruklar azalacaktır” dedi.
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Sarp Sınır Kapısı’nda günlük ortalama 1100 TIR’a giriş çıkış işlemi yapıldığını belirten Akyürek, “Günde ortalama Türkiye tarafından 600 TIR çıkışı yapılıyor, Gürcistan tarafından ise 400 TIR girişi yapılıyor. Bu arada da otomobille geçiş yapanların işlemleri gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde Gürcistan’a kısıtlı girişler biraz rahatlayınca, insanlar bekleyen iş ilişkilerini ve sosyal hayatını yeniden canlandırmak için yoğun bir şekilde araçlarıyla Gürcistan’a giriş yapıyorlar. Gürcistan tarafından da alışveriş için Türkiye’ye girişler yoğun şekilde yaşanıyor. Bu giriş çıkışlar da çatışınca yol tek, kapı kapasitesi belli bu da yoğunluğun artmasına sebep oluyor” diye konuştu.
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TIR şoförü Murat Sarı, 3 gündür kuyrukta beklediğini söyleyerek, “Kocaeli’den geliyorum. Azerbaycan’a gitmeye çalışıyorum. Sarp Sınır Kapısı’nda bu TIR kuyruklarıyla sürekli karşılaşıyoruz. Genelde 2-3 gün sürüyor kapıya geçmek. Biz alıştık, artık bu durum normal geliyor” dedi. <br>TIR şoförü Yücel Seçer de “Şu anda yıl sonu olduğu için ihracat çok fazla, bu yüzden de kapıda yoğunluk oluşuyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diye konuştu.<br>Almanya’dan gelip, gezmek için Gürcistan’a gittiğini söyleyen Hayri Özyetim ise “Türkiye’yi gezdim, biraz da Gürcistan’ı gezmek istedim. 2 saattir bekliyorum. Niye beklediğimizi de bilmiyorum. TIR’larla beraber bireysel geçişlerde de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Gürcistan’dan Türkiye’ye girenlerin sayısı fazla” dedi.
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Sınırda 29 kilometrelik TIR kuyruğu: Arhavi'ye kadar uzandı
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ile uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.

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