Ekonomi Güvenlik güçleri için yeni balistik koruyucu kalkanlar geliyor Asker ve polis birimleriyle istişare sonucu üretildi
SAVUNMA SANAYİ

Güvenlik güçleri için yeni balistik koruyucu kalkanlar geliyor: Asker ve polis birimleriyle istişare sonucu üretildi

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda tehlikeli bölgeler ve sıcak temaslarda yakın koruma için kullanılan kalkanlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirildi. "Modüler korugan" zorlu ve engebeli araziler, çatı gibi mevzilenme alanlarında balistik koruyuculuk sağlıyor. "Mini kalkan" özellikle dar ve zorlu alanlarda personelin hareketini kısıtlamadan güvenlik seviyesini artırıyor. "Kalkan taşıyıcı" onlarca kilogramlık kalkan ağırlığını ortadan kaldırıyor, personelin ellerini serbestçe kullanmasına olanak veriyor.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri için yeni balistik koruyucu kalkanlar geliyor: Asker ve polis birimleriyle istişare sonucu üretildi
Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda tehlikeli bölgeler ve sıcak temaslarda yakın koruma için kullanılan kalkanlara yönelik yenilikçi çözümler 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı.

Türk savunma sanayisi, sahadan gelen talepler doğrultusunda güvenlik güçleri için yeni koruyucu ekipmanlar geliştiriyor.

Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda tehlikeli bölgeler ve sıcak temaslarda yakın koruma için kullanılan kalkanlara yönelik yenilikçi çözümler 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı.

AA

Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak
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Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak

Nurol Teknoloji Pazarlama Uzman Yardımcısı Ali Akdeniz, geliştirdikleri ileri teknik balistik malzemelerle modüler ve çeşitli konfigürasyonlarda balistik koruyucu ekipmanlar yaptıklarını söyledi. Akdeniz, bu kapsamda balistik seramiği üretip pazarladıklarını ve bunları kullanarak personel, araç ve yapısal balistik koruma ürünleri ürettiklerini ifade etti.

Son dönemde yaptıkları çalışmalarla bir dizi yenilikçi ürün geliştirdiklerini anlatan Akdeniz, "modüler korugan"ın (MODKOR) mevzilenme alanlarında modüler yapısıyla balistik koruyuculuk sağladığını, "kalkan taşıyıcı" sisteminin kalkanın ağırlığını hafiflettiğini, "mini kalkan"ın ise zorlu görev bölgelerine rahatlıkla ve güvenle girilmesine imkan verdiğini bildirdi.

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AA

En üst seviye koruma sağlayan, zırh delici mühimmatı tutabilen bir kalkanın yaklaşık 26 kilogram olduğu bilgisini veren Akdeniz, şöyle konuştu:

  • "26 kilogramlık kalkanı personel taşımakta zorlanıyor, merdiven çıkıp inemiyor. Aynı kişiye kalkan taşıyıcı sistemi giydirip kalkanı bağladığımızda merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyor, inebiliyor. Sistem 3 kilogramdan daha hafif ve kalkanın tüm yükünü ortadan kaldırıyor. Elleri tamamen serbest bırakıyor. Önemli bir inovasyon. Personel için ellerin ne kadar kullanılabildiği önemli. Sistem, elleri rahatlatıyor, ağırlıktan kurtarıyor. Böylece kalkan istenildiği kadar ileri noktalara taşınabiliyor. Zorlu operasyonlarda hem kalkanla balistik koruma sağlanıyor hem de personel aktif halde kendini koruyabiliyor."

AA

Asker ve polis birimleriyle istişare sonucu üretildi

İhtiyaç üzerine çözüm üretmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Akdeniz, MODKOR'un asker ve polis birimleriyle yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Akdeniz, "Burada uzun aylar boyunca ürün geliştirme çalışmalarımız oldu. Zorlu bölgelerde yapısal korumayı sağlayacak, rengiyle kendini kamufle edecek bir ürün olmadığını tespit ettik. En zorlu engebeli arazide olsun, çatı görevlerinde olsun istenilen şekilde, istenilen konfigürasyonda kullanılabilecek bir yapı geliştirdik. İleri teknik malzeme üreticisi olduğumuz için istenilen kalınlık, koruma ve ağırlıkta çözüm geliştirebiliyoruz. MODKOR'un en önemli özelliği istenilen bölgeye kurulabilmesi, istenilen büyüklük ve kapasitede kullanılabilmesi" dedi.

Mini kalkanın da güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ve kendileriyle yapılan ürün geliştirme toplantılarından ortaya çıktığını belirten Ali Akdeniz, "Mini kalkan, çok dar ve zorlu bölgelere büyük, ağır kalkanla girmemek, sadece hayati organların korumasını artırmak ihtiyaçlarıyla doğdu. Modüler çözümlerle koruma seviyesini artırıp, kalkanın ağırlığını, büyüklüğünü değiştirebiliyoruz" diye konuştu.

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