Teknoloji Dünyada bunu yapabilen yok Türk savunma sanayisi şirketi, tozu milli zırha dönüştürüyor
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Türk savunma sanayisi şirketi, tozu milli zırha dönüştürüyor

Dünyada bunu yapabilen yok: Türk savunma sanayisi şirketi, tozu milli zırha dönüştürüyor

Yüksek saflıktaki tozları kullanarak balistik çözümler üreten Nurol Teknoloji, dünyada ham maddeden son ürüne tek çatı altında üretim yapan tek firma özelliğine sahip bulunuyor. Türkiye'nin tek ileri teknik seramik üreticisi olan şirket, geliştirdiği proseslerle ürettiği bor karbür seramikler sayesinde Türkiye'nin adını bu alanda dünyadaki sayılı ülkeler arasına yazdırdı.

Haber Merkezi AA
Zırh çözümlerinde de yararlanılan teknik seramikler (bor karbür, silisyum karbür, alüminyum oksit, titanyum diborür), kompozit kumaşlarla kullanılarak daha yüksek koruma seviyelerine sahip hafif zırh yapıları elde edilebiliyor.
Zırh çözümlerinde de yararlanılan teknik seramikler (bor karbür, silisyum karbür, alüminyum oksit, titanyum diborür), kompozit kumaşlarla kullanılarak daha yüksek koruma seviyelerine sahip hafif zırh yapıları elde edilebiliyor.

Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, yeni nesil balistik çözümlerle zırhlı araç, ekipman ve yapıların gelişimine katkıda bulunup, bunların güvenlik seviyesini artırıyor.

Bileşimleri sıkı kontrol edilen yüksek saflıktaki tozlar kullanılarak ve belirli mikro yapılar hedeflenerek üretilen teknik seramikler, hafiflik, yüksek sertlik, basma ve aşınma dayanımı gibi ileri özellikleriyle geleneksel zırh sistemlerine kıyasla üstünlük sağlıyor.

AA
Yüksek saflıktaki tozları kullanarak balistik çözümler üreten Nurol Teknoloji, dünyada ham maddeden son ürüne tek çatı altında üretim yapan tek firma özelliğine sahip bulunuyor.

Zırh çözümlerinde de yararlanılan teknik seramikler (bor karbür, silisyum karbür, alüminyum oksit, titanyum diborür), kompozit kumaşlarla kullanılarak daha yüksek koruma seviyelerine sahip hafif zırh yapıları elde edilebiliyor.

Zırh çözümlerinde ağırlık, maliyet, çoklu atış gibi isterlere göre farklı seramikler kullanılması gerekiyor. Bu amaçla da farklı seramikler bazı yöntemlerle sinterleme işlemi yapılarak, bazen de kompozit toz reçeteleri kullanılarak üretiliyor.

AA

Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, 2008'den bu yana ileri teknik balistik seramikler üretmek için faaliyet gösteriyor. Şirket, ileri teknik seramiklerle başladığı yolculuğuna, ihtiyaç duyulan tüm platformlar için balistik çözümlerle devam ediyor.

Nurol Teknoloji, alümina, silisyum karbür ve bor karbür seramiğin yanı sıra sivil alanda kullanımı olan tungsten karbür seramikler üretiyor. Kendi ürettiği silisyum karbür ve bor karbür tozlarıyla balistik çözümlere uzanan yolculuğunda dünyada ham maddeden son ürüne tek çatı altında üretim yapan şirket, bu özelliğiyle dünyada tek firma konumunda bulunuyor.

AA
Zırh çözümlerinde de yararlanılan teknik seramikler (bor karbür, silisyum karbür, alüminyum oksit, titanyum diborür), kompozit kumaşlarla kullanılarak daha yüksek koruma seviyelerine sahip hafif zırh yapıları elde edilebiliyor.

Türkiye'nin tek ileri teknik seramik üreticisi olan şirket, kendi geliştirdiği proseslerle ürettiği bor karbür seramikler sayesinde Türkiye'nin adını bu alanda dünyadaki sayılı ülkeler arasına yazdırdı.

Balistik koruyucu plaka, yelek, el kalkanları, el çantası, araç zırhı plakaları

Makine parkı, kalifiye insan kaynağı, kalite altyapısı, akredite balistik laboratuvarları ve Ar-Ge Merkezi ile personel koruma, araç koruma, yapısal koruma alanlarında balistik çözümler üreten şirket, öncelikle Türkiye'de olmak üzere, yurt dışında kullanılan balistik koruyucu ürünleriyle insan hayatını korumada önemli görevler üstleniyor.

AA
Zırh çözümlerinde de yararlanılan teknik seramikler (bor karbür, silisyum karbür, alüminyum oksit, titanyum diborür), kompozit kumaşlarla kullanılarak daha yüksek koruma seviyelerine sahip hafif zırh yapıları elde edilebiliyor.

Balistik koruyucu göğüs plakaları, el kalkanı, siperlik takımları, yelekler, el çantası üreten Nurol Teknoloji, askeri kara, hava ve deniz araçları, iş makineleri için koruma platformları sunuyor. Şirket, mobil zırhlı konteynerler ve yapısal koruma çözümleri ile farklı koşullar ve coğrafyalarda görev yapan güvenlik görevlileri için güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ham madde tedariki ve ham maddeden ürün üretiminde yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, sahip olduğu kabiliyetler dolayısıyla yerli ve milli balistik üreticisi Nurol Teknoloji'nin Türkiye'nin dışa bağımlığını büyük ölçüde azaltması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.

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