Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor: 4 yıla kadar hapis var

Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor: 4 yıla kadar hapis var

08:4413/12/2025, Cumartesi
Adalet Bakanlığı, borçluların malvarlığını kasten eksiltmesini caydırmak için Cebri İcra Kanunu’nda yeni düzenleme hazırladı. Hapis ve adli para cezaları artırılıyor, taşınır ve taşınmaz haksız tasarrufa ağır yaptırımlar geliyor.

Kötü niyetli borçluların cezalandırılmasında caydırıcılık artırılacak. Bu kapsamda Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni Cebri İcra Kanunu Taslağında hacze konu olan taşınır ve taşınmazlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Borçlunun malvarlığını kasten eksiltmesi durumunda verilecek cezalar artırılıyor.


Taslağa göre borçlu haciz veya taşınır rehninin (eşya, hayvan gibi) paraya çevrilmesi yoluyla alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla malvarlığını kasten eksiltirse, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.


MALVARLIĞININ YOK EDİLMESİ VE DEĞERİNİN AZALTILMASI DA DAHİL

Taslakta ‘Malvarlığının tamamen veya kısmen mülkiyetinden çıkarılması, malvarlığının yok edilmesi veya değerinin azaltılması, malvarlığının muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirilmesi ve gerçeğe aykırı borç ikrarında bulunulması’ malvarlığının kasten eksiltildiği hâller olarak sayılıyor. Taslakta, malvarlığının kasten eksiltilmesi suçunu işleyen failin cezalandırılabilmesi, alacaklının kesin aciz belgesi alması (İcra memuru tarafından alacaklıya verilen belge) veya alacağını alamadığını ispat etmesi şartına bağlanıyor. Taşınmaz rehni kapsamında bulunan ve tapuda yer almayan eklentileri (Su deposu, garaj, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının bulunduğu bölümler, kömürlük ve tuvalet gibi bölümler) alacaklıya zarar vermek kastıyla taşınmaz dışına çıkaranlara ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek.




