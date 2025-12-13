14 milyar dolarlık yeni yatırım masada

Albayrak Medya tarafından dün düzenlenen "Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin finans mimarisi, yatırım ekosistemi ve yeni dönem vizyonunun ele alındığı program yoğun katılımla yapıldı. Kamu, özel sektör ve finans dünyasının üst düzey temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikteki özel oturumda soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hem güven ortamının gelişmesi hem yatırım ortamının iyileşmesiyle Türkiye’ye dışarıdan sermaye akışının arttığını söyledi.

RAKAMLAR 'GÜVEN YOK' DİYENLERİ TEYİT ETMİYOR

383 proje ile Türkiye'ye 14 milyar dolardan fazla yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) başvurusu yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimiz bize raporlar hazırlıyor. 'Türkiye’ye yatırım yapacağım' diyen yabancı yatırımcıları listeliyorlar. 'Yatırım yapacağım' diyen 383 proje söz konusu. Toplam tutar 14 milyar dolardan yüksek. Bazıları çıkıp, ‘Türkiye’ye yatırımcı gelmiyor, güven yok’ diyor. Rakamlar onları teyit etmiyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE DENGEYİ YAKALAMAK ÖNEMLİ

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Yılmaz, şunları kaydetti: “Kamu hakem konumunda. Esas iki muhatap var. Emek tarafı haklı olarak daha fazla ücret istiyor. İşletmeler ise istihdamı sürdürmek, rekabet gücünü korumak istiyor. Denge bulmak önemli. Belirlenecek rakam en düşük ücret sınırı. Ağanın eli tutulmaz. İsteyen işletme ne kadar çok verirse bundan memnuniyet duyarız.”

DÜNYANIN 2 KATI DAHA HIZLI BÜYÜDÜK

Pandemi döneminde reel ekonomiye öncelik vererek doğru bir politika izlediklerini dile getiren Yılmaz, “Reel sektörü diri tuttuk. Pandemi öncesi 2019'da, dünya ekonomisini 100 kabul ederseniz 2024'ün sonunda dünya ekonomisi 115'e gelmiş. Sadece yüzde 15 büyüyebilmiş. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi ise 100'den 130'a yükselmiş. Dünyanın 2 katı daha hızlı büyümüşüz, son 5 yılda. Pandemiden jeostratejik gerilimlere, savaşlara, korumacılık politikalarından oluşan finansal belirsizliklere birçok boyutuyla dünya çok zor bir 5 yıl yaşadı. Bu zorluklar içinde, bu belirsizlikler içinde dahi Türkiye, kapasitesini geliştiren ender ülkelerden biri oldu” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelinen noktada temel önceliğin finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurguladı.

ÖNCELİK FİNANSAL İSTİKRARI PEKİŞTİRMEK

Her dönemin kendine göre öncelikleri olduğuna değinen Yılmaz, “Bu dönemin önceliği finansal istikrarı pekiştirmek ve enflasyon oranımızı aşağılara çekmek. Bu konuda da başarılı bir programı adım adım hayata geçiriyoruz. Para politikasının yanına güçlü bir maliye politikasını koyduk. Ama şunu unutmamak lazım; bir deprem yaşadı Türkiye ve kamunun son 3 yılda 90 milyar dolar ekstra harcaması oldu. Bu şartlar altında dahi bizim bütçe açığımızın milli gelire oranı oldukça makul seviyelerde. Bu sene bütçe açığının milli gelire oranı 3,6 oldu. Bu dünyayla mukayese ettiğinizde oldukça iyi bir rakam. Muhtemelen bundan da düşük gelecek. Çünkü son bir iki aydır gelirlerimiz tahminlerimizden biraz daha iyi gidiyor. Dolayısıyla 3,6'yı bile bulmayacak bütçe açığımızın milli gelire oranı. Buradan deprem etkisini çıktığınız zaman 2,5 seviyelerine belki gidecek” dedi.

Yılmaz, enerji ve iklim değişikliği alanlarında önemli adımlar attıklarını da aktardı. Tarımdaki bütün destekleme sistemlerini su merkezli şekilde dönüştürücü kararlar aldıklarının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

2026 CİDDİ BİR KIRILMA YILI OLACAK

"2026 bu anlamda ciddi bir kırılma yılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, çeşitli ortamlarda bunu ifade etti. Bir reform yılı olacak, dönüşüm yılı olacak inşallah.” Enflasyonun aşağı doğru geldiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti: “Geçen yılın mayısında 75,5’e çıkmıştık enflasyonda. O günden bugüne 44,4 puan düşüş oldu. Enflasyonda son geldiğimiz nokta 31,1 seviyesinde. Aslında daha aşağıya gelecekti. Biz 20'li rakamları tahmin ediyorduk doğrusu ama tarımda çok şanssız bir yıl yaşadık. Aynı yılın içinde hem don hem kuraklık oldu.”

ABD ile güçlü bir diyalog var

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye'yle ABD arasında yeni bir dönem başlattığına işaret etti. Böylece yepyeni bir siyasi atmosfer oluştuğunu anlatan Yılmaz, “Bir önceki başkan döneminde maalesef çok olumlu bir dönem yaşadığımızı söyleyemeyiz. Hatırlarsanız o dönemde bir önceki Başkan Biden seçimlere giderken gazetecilere bir beyanatta bulunmuştu. Ben mealen söylüyorum. 'Erdoğan'ı devireceğiz ama bu sefer başka yollarla değil işte muhalefete destek olup sandıkta bunu yapacağız.' demişti. Böyle bir bakış açısı olan bir yönetimdi. Trump'la birlikte bu havanın değiştiğini söyleyebiliriz. Daha önceki dönemde de Başkan Trump'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızla güçlü bir diyalog oluşturduğunu, iyi bir iletişim oluşturduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Barış ve diplomasiden yanayız

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldığını hatırlattı. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonunun orada çok daha net bir şekilde görüldüğünü belirten Yılmaz, “Bakın şu anda Rusya ve Ukrayna'yla, ikisiyle de konuşabilen nadir liderlerden biri. Avrupa'da zaten yok. İşte Trump yapabiliyor, bir de Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla Türkiye küresel düzeyde olduğu gibi barış ve diplomasiden yana, her tarafla diyalog içinde olan bir güç” dedi. Yılmaz, Türkiye'nin çok doğru bir politika belirlediğini ve iki tarafa da kapılarını açık tuttuğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Türkmenistan'daki görüşmelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleşti

"Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü birer konuşma yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'in de katıldığı zirveye, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak ile Sinan Albayrak, Albayrak Medya Dijital ve Tvnet Genel Müdürü Ömer Karaca ev sahipliği yaptı.











