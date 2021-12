Hacizli araçlarda büyük oyun: Polis bile inanamıyor, otoparka çekilen araçlara yaptıkları inanılmaz

HYUNDAI<br><br>Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br>Liste fiyatı 325.960 TL<br>Kampanyalı fiyatı 263.400 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL<br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL<br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL<br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 386.300 TL<br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) - 391.600 TL