Hacizli araçlarda büyük oyun: Polis bile inanamıyor, otoparka çekilen araçlara yaptıkları inanılmaz

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı.

Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar hatta direksiyonu dahi sökülen araçların, sahibi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra şüpheli araç ihbarında bulunulduğu, yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da düzenlenen ihalede yine sahibi tarafından değerinin altında tekrar geri alındığı bildirildi.

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“Polis bile şaşırıyor”

Söz konusu yöntem hakkında konuşan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bunun hem alacaklıya hem de devlete mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

Topçu, “Arabaları üzerinde yakalama ve haciz bulunan bazı vatandaşlarımız, ‘İhaleye ben girerim, bu aracı kimse böyle almaz’ diye arabasını saniyeye götürüp komple söktürüyor. İçindeki bütün ekipmanları boşalttırıyor ve aracı bir yere bırakıyor. Ardından 155’i, ‘3-4 gündür burada şüpheli bir araç bekliyor’ diye kendisi arıyor. Kolluk kuvveti gittiği zaman plakadan sorgulama yapıyor ve aracın yakalama hacizli olduğunu görünce mecburen çektirmek zorunda kalıyor.

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Polis bile aracı öyle görünce şaşırıyor, çünkü araçta hiçbir şey yok. En son bize geliyor. İhaleyle aracı değerinin çok altında geri alıyor. Parçaları da kendinde olduğu için daha sonra monte ettiriyor. Haksız yere kazanç sağlamış oluyor. Hem alacaklıyı hem de devleti mağdur etmiş oluyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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“Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok”

Bu tür araçların hurda olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, “Sökük bir araç varsa icra dairelerinin bunu normal satış yerine direk hurdaya ayırması lazım. Eğer böyle bir önlem alınırsa, kimse bu yola gitmez. Bu şekilde insanlar kendilerini kurtarmak açısından kendilerine göre bir çözüm bulmuşlar. Ama bunun hem devlete, hem ekonomimize zararı var, hem de alacaklı mağdur oluyor. Bizim burada en az 10-15 araç var. Aracın kupası haricinde hiçbir şeyi yok. Plakası var, onun haricinde hiçbir şeyi yok. Ne motor, ne koltuk, ne direksiyon var. Her şeyini söküyor, haksız bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 34 En ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? Çip krizi, tedarikte aksamalar ve pandemi nedeniyle fabrikaların belirli dönemlerde kapalı olması nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yükselişler görüldü. Araç fiyatlarında görülen artış sonrası vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneldi. İkinci el arabalarda da fiyatların sert yükselmesi sonrası gözler sıfır araba fiyatlarına çevrildi. Yapılan son güncelleme ile en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte marka marka sıfır araba fiyat listesi.... 2021 ARALIK SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?<br><br>İşte markaların son güncellemesine göre model model sıfır araç fiyatları: VOLKSWAGEN<br><br>Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression<br><br>Liste fiyatı 368,600 TL<br><br>1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL SEAT<br><br>Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style<br><br>Liste fiyatı: 266.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Liste fiyatı 369.000 TL SEAT<br><br>YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style<br><br>Fiyatı 399.000 TL<br><br>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Fiyatı 399.000 TL CİTROEN<br><br>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 265.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold<br><br>Fiyatı: 379.000 TL CİTROEN<br><br>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 375.000 TL<br><br>YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 359.000 TL DACİA<br><br>Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg<br><br>Fiyatı 324.000 TL<br><br>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg<br><br>Fiyatı 264.000 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 329.900 TL<br> Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 325.900 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 328.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 372.900 TL<br><br>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 369.900 TL<br><br>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 367.900 TL<br><br>Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 395.000 TL FIAT<br><br>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli<br>Fiyatı: 232.900 TL<br>Kampanyalı Fiyatı 223.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 362.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 252.900 TL<br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 352.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 366.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 373.900 TL FIAT<br><br>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli<br>Fiyatı: 248.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 348.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 350.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 360.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 373.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 378.900 TL FIAT<br><br>Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel<br>Fiyatı: 356.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 387.900 TL FIAT<br><br>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli<br>Fiyatı: 256.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 356.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 358.900 TL<br>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 366.900 TL<br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 341.900 TL<br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 377.900 TL FİAT<br><br>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli<br>Fiyatı: 250.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 261.900 TL<br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 374.900 TL FİAT<br><br>500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli<br>Fiyatı: 346.900 TL<br><br>500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 371.900 TL<br>500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 377.900 TL FORD<br><br>Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin<br>Fiyatı 370.800 TL<br><br>Trend X5 Kapı1.5L Ti-VCT 123PS6 İleri Manuel Benzin<br>Fiyatı 381.600 TL FORD<br><br>EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin<br>Fiyatı 374.600 TL<br><br>Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin<br>Liste fiyatı 399.800 TL HONDA<br><br>Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance<br><br>Fiyatı: 332.700 TL<br><br>1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 347.900 TL<br> HYUNDAI<br><br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)<br>Liste fiyatı 244.700 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 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265.100 TL<br>COROLLA 1.5 Dream - 333.800 TL<br>COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 343.550 TL<br>COROLLA 1.5 Flame - 353.600 TL<br>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 366.600 TL<br> Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S<br>Fiyatı 389.500.<br><br>Yaris 1.0 Vision<br>Liste Fiyatı 222.600 TL<br><br>1.5 Dream Multidrive S - 328.800 TL<br>1.5 Dream X-Pack Multidrive S 349.250 TL<br>1.5 Flame Multidrive S 354.900 TL<br>1.5 Flame X-Pack Multidrive S 369.250 TL<br><br> En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları Sıfır otomobil fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yıla girmeden sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Pandemi sonrası çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunurluğunun olmaması nedeniyle fiyatlarda sert yükselişler yaşanmıştı. Öyle ki, son güncellemelerle birlikte 200 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı görülüyor. Sizler için güncel otomobil fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları...

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FOTOĞRAF 16 Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'in ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.<br> 2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.<br> TOPLAM SATIŞLARDA LİDER FIAT <br>ODD raporundan elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı alarak lider oldu. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti. Öte yandan günden güne artan sıfır araç fiyatları da vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yılın son ayına girilmek üzereyken işte markaların en ucuz sıfır otomobil modelleri...<br> SKODA <br><br>Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 344 bin 900 TL VOLKSWAGEN <br><br>Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 335 bin 200 TL HONDA <br><br>Yeni City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 332 bin 700 TL PEUGEOT <br><br>Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5 <br> 2021 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 325 bin TL SEAT <br><br>Yeni Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 266 bin TL DACIA <br><br>Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 264 bin TL CITROEN <br><br>1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Kampanyalı Anahtar teslim fiyatı 238 bin 100 TL NISSAN <br><br>Micra 1.0 IG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 235 bin 200 TL RENAULT <br><br>Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 226 bin 900 TL TOYOTA <br><br>Yaris 1.0 Vision tavsiye edilen 2021 fiyatı 222 bin 600 TL FIAT <br><br>1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 193 bin 900 TL HYUNDAI <br><br>i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzinli Kampanyalı satış fiyatı 193 bin 700 TL 200 bin liranın altında iki marka kaldı: İşte en ucuz sıfır otomobiller Vatandaşlar sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. 200 bin liranın altında satışta olan sıfır araç iki markada kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri...

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FOTOĞRAF 12 Araba alırken göz önünde bulundurduğumuz ve dikkat ettiğimiz pek çok kriter vardır. Motor gücü, saatteki hızı, tasarımı ve teknolojisi, yakıt türü gibi pek çok değişkenin yanında, aracın fiyatı belki de en önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bütçe için pek çok farklı fiyata sahip yüz binlerce farklı araç türü olsa da, zaman zaman aklımıza takılan bir soru vardır; dünyanın en pahalı arabaları hangileri? Belki de bir gün sahip olma umuduyla merak ettiğimiz bu pahalı ve lüks arabaları sizler için listeledik. Yüksek hız, son teknoloji, göz alıcı tasarımın yanında yüksek fiyatları ile de dünyanın “en”leri arasında yer alan bu araçlara gelin hep beraber göz atalım... 10. BUGATTİ CHİRON SUPER SPORT 300+<br><br>4 MİLYON DOLAR 9. LAMBORGHİNİ VENENO ROADSTER<br><br>4.5 MİLYON DOLAR 8. KOENİGSEGG CCXR TREVİTA<br><br>5.4 MİLYON DOLAR 7. PAGANİ HUAYRA IMOLA<br><br>5.4 MİLYON DOLAR 6. BUGATTİ DİVO<br><br>5.8 MİLYON DOLAR 5. MERCEDES BENZ MAYBACH EXELERO<br><br>8 MİLYON DOLAR 4. BUGATTİ CENTODİECİ<br><br>9 MİLYON DOLAR 3. ROLLS ROYCE SWEPTAİL<br><br>13 MİLYON DOLAR 2. PAGANİ ZONDA HP BARCHETTA<br><br>17 MİLYON DOLAR 1. BUGATTİ LA VOİTURE NOİRE<br><br>18.7 MİLYON DOLAR Fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte en pahalı 10 otomobil Otomotiv teknolojisinin her geçen gün ilerlemeyi sürdürdüğünü günümüzde, birçok marka piyasaya sürdükleri süper arabalarla öne çıkıyor. İşte her geçen gün daha da hızlanıp yeni donanımlarla yolları kasıp kavuran dünyanın en pahalı 10 arabası..



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