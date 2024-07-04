Hak sahiplerine ödemeye devam

Ülkeyi yasa boğan depremler sebebiyle konutları orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibi ve kiracı olan afetzedelere barınma ihtiyaçlarının kira ödemelerinin on beşincisi haziran ayında yapıldı. Bugüne kadar 172 bin 672 ev sahibine 15 milyar 540 milyon 519 bin 500 TL ve 184 bin 920 kiracıya 10 milyar 540 milyon 430 bin olmak üzere 357 bin 592 haneye 26 milyar 80 milyon 949 bin 500 TL kira ödemesi yapıldı.
Hak sahibi olan ev sahiplerinin kira destek ödemesi devam edecek. Sadece orta hasar ve üzeri hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı aileler için, 12 ay boyunca ödenmesi planlanan kira destek ödemeleri haziran ayı itibariyle sona erdi.
11 BİN 782 EV SAHİBİNE KİRA DESTEĞİ KESİLDİ
Bunların yanı sıra nisan, mayıs ve haziran aylarında konutlarının anahtarı teslim edilen 11 bin 782 ev sahibi ailenin de kira destek ödemeleri kesildi. Anahtar teslimi yapıldıkça kira destek ödemeleri kesilirken, ev afetzede sahiplerine aylık 7.500 lira yardım yapılıyor.