Hak sahiplerine ödemeye devam

Ülkeyi yasa boğan depremler sebebiyle konutları orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibi ve kiracı olan afetzedelere barınma ihtiyaçlarının kira ödemelerinin on beşincisi haziran ayında yapıldı. Bugüne kadar 172 bin 672 ev sahibine 15 milyar 540 milyon 519 bin 500 TL ve 184 bin 920 kiracıya 10 milyar 540 milyon 430 bin olmak üzere 357 bin 592 haneye 26 milyar 80 milyon 949 bin 500 TL kira ödemesi yapıldı.