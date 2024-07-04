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Ekonomi

Hak sahiplerine ödemeye devam

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere verilmeye başlanan kira desteği hak sahipleri için devam edecek ancak deprem öncesinde kiracı olanlara artık destek verilmeyecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:30 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Asrın felaketinin ardından depremzedelere verilmeye başlanan kira desteği hak sahipleri için devam edecek ancak deprem öncesinde kiracı olanlara haziran ayı sonu itibarıyla destek verilmeyecek. Bugüne kadar 357 bin 592 haneye, 26 milyar 80 milyon 949 bin 500 TL kira ödemesi yapıldı.
Asrın felaketinin ardından depremzedelere verilmeye başlanan kira desteği hak sahipleri için devam edecek ancak deprem öncesinde kiracı olanlara haziran ayı sonu itibarıyla destek verilmeyecek. Bugüne kadar 357 bin 592 haneye, 26 milyar 80 milyon 949 bin 500 TL kira ödemesi yapıldı.

Ülkeyi yasa boğan depremler sebebiyle konutları orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibi ve kiracı olan afetzedelere barınma ihtiyaçlarının kira ödemelerinin on beşincisi haziran ayında yapıldı. Bugüne kadar 172 bin 672 ev sahibine 15 milyar 540 milyon 519 bin 500 TL ve 184 bin 920 kiracıya 10 milyar 540 milyon 430 bin olmak üzere 357 bin 592 haneye 26 milyar 80 milyon 949 bin 500 TL kira ödemesi yapıldı.

Hak sahibi olan ev sahiplerinin kira destek ödemesi devam edecek. Sadece orta hasar ve üzeri hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı aileler için, 12 ay boyunca ödenmesi planlanan kira destek ödemeleri haziran ayı itibariyle sona erdi.


11 BİN 782 EV SAHİBİNE KİRA DESTEĞİ KESİLDİ

Bunların yanı sıra nisan, mayıs ve haziran aylarında konutlarının anahtarı teslim edilen 11 bin 782 ev sahibi ailenin de kira destek ödemeleri kesildi. Anahtar teslimi yapıldıkça kira destek ödemeleri kesilirken, ev afetzede sahiplerine aylık 7.500 lira yardım yapılıyor.


#Ekonomi
#hak sahibi
#ödeme
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