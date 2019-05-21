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Ekonomi Halkbank Üsküp Balkanlarda büyüyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank Üsküp Balkanlar’da büyüyor

İlk yurt dışı açılımını Kuzey Makedonya’da gerçekleştiren Halkbank, kısa sürede ülkenin 4’üncü büyük bankası oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Insurance adlı bir sigorta şirketi de kurduklarını ve bölgede 3 yıl içinde 3’üncü büyük banka olacaklarını söyledi.

Mine Açar Yeni Şafak
Osman Arslan
Osman Arslan

Yurt dışında ilk banka satın almasını 2011 yılında Export And Credıt Bank’ı satın alarak Kuzey Makedonya’da gerçekleştiren Halkbank, Balkan ülkelerinde etkinliğini kısa sürede artırdı. Banka, 2015 yılında Sırbistan’da da banka satın aldı. Yeni hedef diğer Balkan ülkeleri olarak belirlendi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı bir iftar yemeği sonrasında Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’la bir sohbet toplantısı düzenledik.

Sorularımızı yanıtlayan Arslan, “Halkbank AD Skopje’de 21 şube ile başladığımız yolculukta şu anda 41 şubeye ulaştık. Kısa sürede ülkenin 4’ncü büyük bankası olduk. Hedefimiz 3 yıl içinde 3’ncü büyük banka olmak” dedi. Halkbank AD Skopje’de yıl sonunda 50 şubeye ulaşmak da hedefler arasında sıralandı.

SİGORTA İŞİNE DE GİRDİ

Halkbank, Türkiye'den yurt dışına ilk sigorta yatırımını yaparak Halk Insurance (Halk Sigorta) adlı bir firma da kurdu. Sigorta sektörüne de yatırım yaptıklarını belirten Arslan, “Müşteri portföyü ve 39 şubesi olan Nova Sigorta’yı 3 milyon avroya müşteri portföyü ile birlikte satın aldık. Bankalar burada sigorta sektöründeki gibi faal değil. Biz bu alanda da büyümek istiyoruz. Halkbank Üsküp’te 500’den fazla çalışana sahibiz. Halk Insurance’ın katılmasının ardından grup bazında toplam çalışan sayımız da 700’e yaklaştı” şeklinde konuştu.

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Halkbank A.D.Skopje, 8.2 milyar avroluk bir bankacılık sektörüne sahip olan Kuzey Makedonya’da kısa sürede dördüncü büyük banka konumuna geldi. Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, 3’ncü büyük banka olmak için çalıştıklarını söyledi.

İLKLERLE ANILIYOR

Bilal Sucubaşı

Sucubaşı, “Biz 21 şube ile başladık ve şu anda 41 şubeye ulaştık. Yılsonu hedefimiz 50 şubeye ulaşmak. İlk kredi kartı, ilk para veren ATM ve ilk temassız kart işlemini ülkeye biz getirdik ve inovasyon anlamında öncü olduk. Nisan 2019 itibariyle aktif büyüklüğümüz 823,5 milyon avro. 582,3 milyon avro kredimiz, 585,4 milyon avro mevduatımız var. 2011 yılında 48 olan ATM sayımızı 2018 sonunda 131’e çıkartırken 975 olan POS sayımızı 6 bin 385’e yükselttik. Toplam POS işlemlerinde yüzde 25’lik bir pazar payına sahibiz. Bireysel ve KOBİ bankacılığı dengemiz de yüzde 50-50” bilgisini verdi.

TARIMDA YATIRIM FIRSATI BULUNUYOR

Büyükelçi Tülin Erkal Kara da tarım alanındaki fırsatlara dikkat çekerek, Türkleri Makedonya’da yatırıma çağırdı. Kara, “Burada toprak çok verimli, hayvancılık ise yeteri kadar gelişmemiş. Kuzey Makedonya hükümeti Türk yatırımcıları özellikle tarım sektöründe yatırımcı olmaları için davet ediyor. Özellikle Kuzey Makedonya’nın Yunanistan sınırına yakın bölgesi Gevgerya’da 99 yıllığına kiralama yapılabilir” dedi. Kara’nın verdiği bilgiye göre Türklerin ülkedeki toplam yatırımı 1,2 milyar euro. Edinilen bilgiye göre Türklerin, vizesiz giriş-çıkış yapabildiği Kuzey Makedonya’da 5 bin euroya şirket kurulabiliyor ve 3 yılda oturum izni veriliyor.

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