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Ekonomi

Hasarı kapattık şimdi yaraları sarıyoruz

Türkiye Sigorta, deprem bölgesinde 1 yılda 6,5 milyar lira ödeyip tüm hasarı kapattı. Şimdi ise yaraları sarmak için sosyal çalışmalar yaptıklarını söyleyen Genel Müdür Taha Çakmak, “Basketbol Federasyonumuz ile ilki Kahramanmaraş’ta olmak üzere Hatay, Adıyaman ve Nurdağı’nda açık sahalar inşa edeceğiz” dedi.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:49 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çakmak, sigorta fiyatlandırmalarının 2024 enflasyon beklentisi olan yüzde 36’nın altında bir oranda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.
Çakmak, sigorta fiyatlandırmalarının 2024 enflasyon beklentisi olan yüzde 36’nın altında bir oranda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

Asrın felaketinin vurduğu illerde konut ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak amacıyla çok sayıda sosyal sorumluluk projesi de devreye alınıyor. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF); Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı'nda basketbol sahaları kuracak. Özellikle çocuklar ve gençlerin kullanımına sunulacak açık basketbol sahalarının ilki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içerisinde yapılacak. Ardından diğer afetzede illerdeki saha inşalarına başlanacak.


HIZLA AKSİYON ALACAĞIZ

3x3 basketbol sahalarının protokolü, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta imzalandı. Törende konuşan Taha Çakmak, yaraların sarılmasında ve bölgenin yeniden ihyasında, ekonomik hayat kadar sosyal imkanların da gerekliliğinin farkında olduklarını söyledi. Çakmak, “Basketbol sahalarıyla birlikte ayrıca gençlerimiz için forma, top gibi malzeme desteği de sağlayacağız. İvedilikle sahalarımızın inşasını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.


1 YILDA 6,5 MİLYAR LİRA ÖDEDİK

Program sonrasında gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Taha Çakmak, deprem bölgesinde 6,5 milyar TL hasar ödemesi yaptıkları bilgisini verdi. Çakmak, “Hayat sigortası branşında ise 378,3 milyon TL ödedik. Geriye 2 veya 3 milyon lira kaldı. O konuda da varislerin bulunması lazım. Yani bir yılda ödemelerin yüzde 100'ünü yapıp hasarı kapattık” ifadelerini kullandı.


ENFLASYONUN ALTINDA ÜCRETLENDİRME

Ocak ayında prim üretimlerinin çift haneli rakamlarda olduğunu paylaşan Çakmak, “10 milyar liralık üretim yaptık. Sağlıklı bir üretim anlamına geliyor. Bu çok önemli” diye konuştu. Çakmak, sigorta fiyatlandırmalarının 2024 enflasyon beklentisi olan yüzde 36’nın altında bir oranda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.


DAYANIŞMA OBASI’NDA 350 AFETZEDE YAŞIYOR

Basketbol sahaları protokolünün imzalanmasının ardından Türkiye Sigorta'nın depremzedeler için kurduğu ‘Dayanışma Obaları’ ziyaret edildi. Genel Müdür Çakmak, burada yaptıkları faaliyetleri anlatıp, çocuklara hediye olarak bisiklet dağıttı. Şirket, Kahramanmaraş Dayanışma Obası'nda bulunan 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedeyi ağırlıyor.


#asrın felaketi
#depremzede
#sosyal çalışma
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