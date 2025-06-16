Havada en çok şikayet rötara

Mart-mayıs ayları arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gelen şikayetler istatistiğinde, en çok şikâyet bin 314 ile uçuş gecikmesi oldu. Sıralamayı 924 şikayet ile uçuş iptali ve 587 şikayet ile aktarmalı uçuş kaçırılması takip etti. Uçak altına verilen bagajlardan 99 şikâyet gelirken, 97 şikâyet de uçak kapasitesinin fazlalığından, yani çifte rezervasyondan (overbook) geldi. Belge eksikliği nedeniyle 44 şikayet, check-in (giriş, uçağa binmeden önceki aşama) işlemleri nedeniyle de 21 şikayet geldi.