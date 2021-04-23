​Havada rota milli alternatif​

Rusya’dan alınan S-400’ler bahane edilerek, Türkiye’nin F-35’ten çıkarılması, bağımsız hava savunma sistemleri geliştirme çalışmalarını iyice hızlandırdı.

F-35 programı için çalışan firmaların deneyimleri bu çerçevede Milli Muharip Uçak (TF-X) Projesi ile milli insansız savaş uçağı projelerine aktarılırken, ihtiyacın milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. MMU projesinde dost ve müttefik ülkelerle ortak üretim seçeneği de gündeme gelmiş, Ukrayna ve Pakistan proje ortağı olmak için girişimlerde bulunmuştu.

EKONOMİ F-35’i vermemeleri en hayırlı iş

İNSANSIZ JETE YÖNELİM

MMU projesi devam etmekle birlikte, projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken sürenin uzun oluşu, Türkiye’nin 5. nesil uçak yerine doğrudan bir sonraki nesil olan insansız savaş uçağı çalışmalarına odaklanmasını da beraberinde getirdi. İnsansız savaş uçağı projesine hız verildi. Bu yıl tamamlanması beklenen ve insansız savaş uçağına giden yolda bir önceki adım olarak görülen Akıncı TİHA’da elde edilen tecrübe ve başarıların Türkiye’yi 2023 yılında insansız jet uçağı üreten ülke sınıfına sokabileceği değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMASINA ‘HİSAR’ ÇEKİLİYOR