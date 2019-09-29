Ekonomi Havadaki yükün 65i İstanbulda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havadaki yükün %65’i İstanbul’da

Türkiye’nin hava yükünün yüzde 65'ini İstanbul omuzladı. Ocak-ağustos döneminde, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle nakledilen 2 milyon 166 bin 70 tonun yüzde 65'i (1,4 milyon ton) İstanbul’dan gerçekleştirilen uçuşlarla yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY'ye ait bir kargo uçağı
THY'ye ait bir kargo uçağı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı’ndan 863 bin 219 ton yük taşındı. Bu dönemde uçaklarla nakledilen yük miktarı iç hatta 39 bin 974, dış hatta ise 823 bin 245 olarak belirlendi.

SABİHA GÖKÇEN’İ GEÇTİ

İlk fazı 29 Ekim’de törenle açılan, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'ndan yılın sekiz aylık döneminde yapılan seferlerle 302 bin 656 ton bagaj, kargo ve posta yükü oluştu. İç hatta 48 bin 675, dış hatta ise 253 bin 981 ton yük İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle götürüldü. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan dönemde iç hatta 99 bin 684, dış hatta 142 bin 690 ton yük, uçaklarla taşındı. Toplamda 242 bin 374 ton yük bu havalimanından icra edilen seferlerle nakledildi.

1,2 MİLYON TONU DIŞ HATLARDAN

İstanbul'daki tüm havalimanlarından taşınan yük, iç hatta 188 bin 333, dış hatta 1 milyon 219 bin 916 olmak üzere 1 milyon 408 bin 249 ton olarak kaydedildi. Yılın sekiz ayında, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 2 milyon 166 bin 70 olarak hesaplandı. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 65'inin İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındığı belirlendi.

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SEFERLERİN YARISI İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından 451 bin 401 ticari sefer düzenlendi. Bu ticari seferin 181 bin 354’ü Türkiye'nin Zafer Anıtı olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı. Bu havalimanında sekiz aylık dönemde, iç hatta 45 bin 924, dış hatta 135 bin 421 ticari sefer düzenlendi. Türkiye'deki tüm havalimanlarından, bu dönemde 892 bin 151 ticari sefer yapılırken seferlerin yarısının İstanbul havalimanlarından icra edildiği belirlendi.

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