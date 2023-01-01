Havadan nem kapıp enerjiye dönüştürüyor

Atık ısıyı enerjiye dönüştüren şirket, enerji üretim sistemlerin satışı ve yurt dışı pazarlara açılma faaliyetlerinin yanı sıra RePG AQUA’nın seri üretime geçişi için çıkılacak yatırım turu ile 2024 yılında hızla seri üretime geçiş faaliyetlerini yürütmeye hazırlanıyor. Ar-Ge ve büyüme faaliyetlerini hızla sürdüren ve tescillenmiş 12 patente sahip RePG Enerji, İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek bünyesinde faaliyet gösteriyor.

4 TÜBİTAK 1 KOSGEB DESTEĞİ ALMAYI BAŞARDI

Bugüne kadar dört TÜBİTAK projesi ve bir KOSGEB projesi desteği aldıklarını ifade eden RePG Kurucu Ortağı Hasan Ayartürk, “Kendimizi derin teknoloji girişimi olarak adlandırıyoruz çünkü konut ve endüstriyel uygulamalar için bilinen teknikte daha önce hiç kullanılmamış yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Sağladıkları çözümün boşa giden ısıyı geri kazandırdığını vurgulayan Ayartürk, “Projemizin yan ürünü olarak gece ve gündüz farkından faydalanarak havadaki nem ve ısı değişimini kullanıp içme suyu üreten ürünü de ticarileştirmiş durumdayız” dedi.

200’Ü AŞKIN NOKTADA KULLANILIYOR

RePG olarak her aşamada İTÜ Çekirdek’i güçlü bir ekosistemin paydaşı olarak hissettiklerini dile getiren Hasan Ayartürk, RePG’nin ticarileşen ürünlerinin şimdiye kadar 200’den fazla lokasyonda kullanıldığına dikkat çekti. Ayartürk, “Toplamda 5,8 milyon avro yatırım almış, altı farklı uygulama alanında (konut, sanayi, araç, veri merkezi, klima, havadan su) teknolojisini geliştirmiş bir girişimimiz. RePG Enerji teknolojisi sayesinde jeotermal kuyularımızın neredeyse tamamında elektrik üretimi yapabilecek veya ısıtma/soğutma dahil enerji geri kazanımına yapabilecek farka sahibiz ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırım hedefi 25 milyon dolar

Havadan su üreten teknoloji RePG Aqua’nın 2024 yılının ilk çeyreğinde seri üretime başlayacağını belirten Hasan Ayartürk, şöyle konuştu: “2024-2026 agresif yatırım planı ile toplam 25-100 milyon dolar arasında yatırım alınabildiği takdirde, RePG’nin önce ülkemizde, sonra bölgemizde ve sonra dünyadaki enerji ve havadan su üretim sektöründe önemli oyuncu olmayı başaran bir Türk teknoloji ve ürün firması olmasını amaçlıyoruz, e-ticaret sitelerinde havadan su üretimi şeklinde aratıp sipariş verebilirsiniz.”







