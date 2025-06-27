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Hayvancılıkta kaliteyi artıracak yeni adım

Hayvancılıkta kaliteyi artıracak yeni adım

Nazife Bardak
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
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Arşiv.

Hayvancılıkta kaliteyi artırmaya yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. ‘Çadır Ahır Kurulumu Projesi’yle Çankırı’da önemli bir destek daha hayata geçirildi.

Büyükbaş hayvan faaliyeti yürüten çiftçilere 180 metrekare modern çadır ahırlar dağıtılması için sözleşme imzalandı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek amacıyla başlatılan proje, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında yürütülüyor. Çalışmada bölge halkının geçim kaynaklarının yeniden canlandırılması hedefleniyor. Çankırı’da proje kapsamında destek almaya hak kazanan üreticiler yüzde 70 hibeyle verilecek modern çadır ahırlarda üretime devam edecek. Geçtiğimiz hafta Bartın’da da 14 üreticinin çadır ahır kurulumu tamamlandı.




#Hayvancılık
#Ekonomi
#Çadır Ahır Projesi
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