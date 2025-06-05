Hayvanlara 'vize'li nakil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan temini ve hayvan sağlığı konularında yapılan çalışmalarla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Kurbanlık arzının geçen seneye kıyasla bu yıl daha yüksek olduğunu belirten Yumaklı, vatandaşın fiyatlardan memnun olduğunu ifade etti.





GEÇEN YILA GÖRE ARZ YÜKSEK

2024 yılında uygulanmaya başlanan hayvancılık yol haritasının olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, kurbanlık arzında herhangi bir sorun olmadığını kaydetti. Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkesin fiyatlardan memnun olduğunu söyleyebiliriz. Geçen seneye kıyasla bu yıl daha yüksek bir arz söz konusu.”





OTOMATİK ROTA ÇİZİLİYOR

Bakan Yumaklı, hayvan sevkiyatlarında yeni bir uygulamaya geçildiğini de açıkladı. Yumaklı, vize uygulamasının devreye alındığını belirterek, “Bu sistem kapsamında, hayvan taşıyacak üretici ve besicilere güzergâhlar üzerinden otomatik rota çiziliyor. Araçlar, belirlenen kontrol noktalarına mutlaka uğramak zorunda” dedi.





DENETİMLERE DEVAM

“Örneğin Kars’tan Bolu’ya hayvan götürecek olan bir besici için güzergâh üzerindeki yol kontrol noktalarına uğrama şartı getiriliyor” diyen Yumaklı, bu uygulamanın amacının hayvanların sevki sırasında hastalık taşıyanların tespit edilmesi ve hayvan değişiminin önlenmesi olduğunu kaydetti. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede denetimlerinin de sıklaştırıldığına dikkat çeken Bakan İbrahim Yumaklı, “Tespit ettiğimiz anda hemen karantinaya alıyoruz. Bu konuda affetmiyoruz” şeklinde konuştu. Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahada görev başında olduğunu ifade eden Yumaklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.





GAZIANTEP’TEN 5 AYDA 1,5 MILYAR $'LIK GIDA IHRACATI

Gaziantep’in üretim gücünü dünyaya taşıyan ‘MFF Ortadoğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’, kentin üretici ve ihracatçılarının yüzünü güldürdü. Toplam 20 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda gerçekleştirilen önemli iş birliklerinin gıda ve gıda teknolojileri ihracatına en az yüzde 3’lük katkı sağlaması beklenirken, kentin Ocak-Mayıs döneminde gıda ihracatında payının yüzde 13’e ulaşması dikkat çekti. Gaziantep, iller genelinde ‘tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ürün grubu’ ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyor. İlk 5 ayda yapılan gıda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 1 milyar 465 milyon 895 bin dolar oldu.





GÜNLÜK 1750 TON BAKLAVA TÜKETILECEK

Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, Kurban Bayramı'nda da yoğun talep görüyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bayramda günlük tüketimin 3 katı bir tüketim bekliyoruz, bu sene arifeyi de içine alan bayram süresince yaklaşık günlük 1750 ton baklava tüketilmesini öngörüyoruz. En fazla talep gören ürünlerde klasik çeşitleri yine başı çekiyor" diye konuştu.



