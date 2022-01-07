Ekonomi Hazine arazisine büyük ilgi 595 milyon metrekare Hazine arazisi tarım amaçlı kiralandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine arazisine büyük ilgi: 595 milyon metrekare Hazine arazisi tarım amaçlı kiralandı.

Devletin tarımsal faaliyetleri hazine taşınmazları ile destekleme formülü tuttu. Şimdiye kadar yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisini kiralandı. Böylece çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını sağlandı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Hazine arazisine büyük ilgi: 595 milyon metrekare Hazine arazisi tarım amaçlı kiralandı ​ ​
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Devletin tarımsal faaliyetleri hazine taşınmazları ile destekleme formülü tuttu. Çalışma çerçevesinde hazine arazilerini tarımsal amaçlı olarak kullanan hak sahiplerine uygun bedel ve şartlarla doğrudan kiralama imkânı sağlandı. Hazineye ait tarım arazileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017 tarihinden beri tarımsal amaçla çiftçilere kiralanıyor. Bu araziyi kiralayanlar arzu ederlerse 10 yıllık kiralama döneminin sonunda bunların mülkiyetini alabilecek.

55 BİN ÇİFTÇİ FAYDALANDI

Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere, bu yerlerin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması sağlandı. Şimdiye kadar yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisini kiralandı. Böylece çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmasını sağlandı.

Sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilaflarda giderildi. Çiftçilerin kira sözleşmelerinin yıllık bedel artışlarını yüzde 22’den yüzde 9’a indirilecek. Ayrıca, Hazine'ye ait arazilerin tarımsal amaçlı kiralanmasında yeni yapılacak sözleşmelerde de yıllık bedel artışları kanuni vaade oranında yüzde 9 olarak uygulanacak.

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