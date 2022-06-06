Ekonomi Hazine Bakanı Nebati Ak Partili vekillerin sorularını cevapladı Kur korumalı mevduatın maliyeti 21,1 milyar TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine Bakanı Nebati Ak Partili vekillerin sorularını cevapladı: Kur korumalı mevduatın maliyeti 21,1 milyar TL

AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Nebati, “Bu sistem uygulamaya alınmasa bütçenin zararı 411 milyar lira olacaktı” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Hazine Bakanı Nebati Ak Partili vekillerin sorularını cevapladı: Kur korumalı mevduatın maliyeti 21,1 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan kur korumalı mevduatın (KKM) şu ana kadar bütçeye toplam maliyetinin 21.1 milyar TL olduğu söyledi. Nebati, "Ancak bu sistem uygulamaya alınmasaydı bütçeye zararı 411 milyar lira olacaktı" diye konuştu

ENFLASYONDA 2023 HEDEFİ 19.9

Bakan Nebati, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "ekonomi" başlığıyla düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantıda, Türkiye'nin enflasyon hedefleri de gündeme geldi. 2023'e giderken en önemli hedeflerinden birinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu belirten Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49, 2023 yılı sonu için ise yüzde 19.9 enflasyon hedeflendiğini söyledi.

TURİZMDEN BEKLENTİ BÜYÜK

  • Toplantıda, turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırması beklentisi dile getirilirken, 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçların devreye sokulabileceği ifade edildi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve Akkuyu Nükleer Sanrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedileceği vurgulandı.

FAİZ ARTIRIMI GÜNDEMDE DEĞİL

Toplantıda, bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 20'ye yakın ülkenin enflasyon ve faiz oranları paylaşıldı. Bu ülkelerde enflasyon artmasına rağmen faizin eksilerde olduğuna dikkat çekilirken, Bakan Nebati'nin "Bize 'niye faiz artırmıyorsunuz?' diyorlar. Bu doğru olsa söz konusu ülkeler de faiz artırımına gider" dediği belirtildi. Ayrıca kısa vadede faiz artırımının da faiz indiriminin de düşünülmediğini kaydeden Nebati, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin yaşanmasıyla faizlerin aşağı çekilebileceğine işaret etti.

AÇIKTA EN BÜYÜK KALEM ENERJİ

  • İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olması da gündeme gelen bir başka başlık oldu. Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğu, hidroelektirk santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

SUNİ ARTIŞ ÖNLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle emlak fiyatlarındaki manipülasyonu önleme amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlar takibe alındı. İlan sitelerinde yer alan taşınır ve taşınmazlara ait tüm bilgilerin bir aylık periyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesi kararlaştırılan uygulamayla, sahte ilan vererek gayrimenkul piyasasında suni fiyat artışlarının engellenmesi amaçlanıyor. Öte yandan, düzenleme ile birlikte sitelerden silinen ilan sayılarında büyük artış yaşandığı belirtiliyor.

Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları için süre belirlendi
FOTOĞRAF 19
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Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amaçlanan düzenlemeye göre, uygulamadan, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek.
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Birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak uygulamada altüst limit bulunmayacak.
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Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk lirası cinsinden olacak.
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Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, 21 Aralık 2021'den itibaren açılabilecek.
Title
Hesapların vadeleri 90 günden kısa ve 370 günden uzun olmayacak.
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21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 döneminde hesap açılabilecek.
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Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek.
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Faiz ve kar payı oranı, asgari faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise asgari faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak.
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Ödeme, vade sonunda mevduat sahibine anapara ve faiz ödemesi aynı gün içinde yapılacak.
Title
Vade sonu kuru vade başı kurundan düşük ise kur farkı ödemesi yapılmayacak.
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Vade sonu kurun vade başı kurdan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülecek ve aradaki tutar kur farkı ödemesi olarak hesap sahibine aktarılacak.
Title
Kur farkı üzerinden hesaplanacak tutarın, banka tarafından ödenecek tutardan düşük veya bu tutara eşit olması durumunda kur farkı ödemesi yapılmayacak.
Title
Vade sonunun iş günü olması halinde ödeme vade sonunu takip eden ilk iş günü yapılacak.
Title
Hesabın vadeden önce kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.
Title
Hesabın kapatıldığı tarihteki kur, vade başındaki kurdan yüksek ise hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek ve aradaki fark banka tarafından TCMB'ye aktarılacak.
Title
Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.
Title
Uygulama talimatı, kararda belirlenen usul ve esasların ayrıntıları ile TCMB'nin bankalara yapacağı ödemeler ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin TCMB tarafından uygulama talimatı hazırlanacak.
Title
TCBM uygulama talimatında, hesaplara uygulanacak asgari ve azami faiz oranları ile katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kar payı oranları yer alacak.
Title
Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları için süre belirlendi
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirildi
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