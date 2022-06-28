Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirlere devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirlere devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam edileceğini açıkladı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de Cuma günü alınan karar için, “Kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınmış bir makro ihtiyati tedbir” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirlere devam edecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK’nın aldığı kararlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemde BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesinin, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırıl-masının, 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların Türk lirası karşılığının, aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için Türk lirası cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararlarının, 9 Haziran'da bakanlıkça atılan adımların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" görüşüne yer verildi.

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