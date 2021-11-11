Hazır giyimciden pamuk çağrısı: İplik ihracatı gözetime tabi olsun

İstihdam deposu olarak bilinen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, hammadde temininde yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek için İstanbul’da bir araya gelerek çözüm önerilerini açıkladı. Sadece üretimde 650 bin kişiye istihdam sağlayan sektördeki sivil toplum kuruluşları; pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki hızlı artıştan dolayı zor günler geçirdiklerini duyurdu.

PAMUĞUN FİYATI TÜRKİYE’DE YÜZDE 86 ARTTI

5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe sektörün 2021’i 20 milyar doların üzerinde rekor bir ihracatla tamamlayacağını belirterek, “Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86,6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor” dedi.

REKLAM

BAZI SİPARİŞLERİ GERİ ÇEVİRİYORUZ

Ham madde temininde yaşadıkları sorunlar nedeniyle temin sürelerinin uzadığını ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlatan Gültepe, “Ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını istiyoruz, iplik ithalatına uygulanan ilave gümrük vergilerinin de kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

ACİL ADIM ATILMALI

Gültepe, ham madde fiyatlarındaki artışın iç piyasada da enflasyonu yukarı yönde etkilediğini belirterek, hem ihracatçının elini rahatlatmak hem de enflasyonu frenlemek için çok acil adım atılması için çağrı yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, şu bilgileri verdi: “Örneğin, ocak-ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4, 2019’a göre ise yüzde 30,4 artış var. Bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı artırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz.”

REKLAM

Vergiler rekabet gücümüzü azaltıyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ramazan Kaya da salgın döneminde tedarik zincirinin kırıldığını, emtia ve ham madde fiyatlarının, navlun ve lojistik maliyetlerinin arttığını söyledi. Arz talep dengesi değiştiğini ve bu süreçte tekstil ihracatının çok arttığını ifade eden Kaya, “Bu dönemde ihtiyacımız olan ham maddeye içeriden veya ithalat yaparak hızlı ve doğru bir fiyatla ulaşmamız gerekiyor. Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerin bir kısmı Türkiye’de üretilmiyor. Rekabet gücümüzü kıran bu vergilerin bir yıllık dönem için kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

EKONOMİ Koronavirüs salgını nedeniyle Türk pamuğuna talebin artması bekleniyor