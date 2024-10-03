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Ekonomi
Hedef 20 şehirde 100 mağaza açmak

Hedef 20 şehirde 100 mağaza açmak

Mehmet Ali Parto
04:003/10/2024, jeudi
G: 3/10/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Martin Jermiin ve Sami Hotak
Martin Jermiin ve Sami Hotak

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de ilk mağazasını bugün Kanyon AVM'de açtı. 37 ülkede faaliyet gösteren marka, ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar 4 binden fazla ürün çeşidini Türk tüketiciyle buluşturacak.

Türkiye'deki ikinci mağazasını da yarın Galataport'ta açacak firma, 2024 yılı sonuna kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da 10 mağaza açmayı hedeflerken, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 20’den fazla şehirde 100’den fazla mağazaya ulaşmayı planlıyor. Bu şubelerin yatırım bedelinin ise 20 milyon avroyu bulacağı kaydedildi.


GLOBAL FİYATLARLA AYNI OLACAK

Flying Tiger Copenhagen’in Türkiye’deki mağaza açılışlarıyla birlikte, fiyat politikası da global pazardaki fiyatlarla paralel olacak. Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, "Fiyat politikalarımız globalle paralel olacak. Her zaman iyi fiyat birinci amacımız’’ ifadelerini kullandı. Flying Tiger Copenhagen Global CEO'su Martin Jermiin de Türkiye pazarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#ticaret
#avm
#flying tiger copenhagen

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