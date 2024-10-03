Hedef 20 şehirde 100 mağaza açmak

Danimarka merkezli perakende markası Flying Tiger Copenhagen, Türkiye’de ilk mağazasını bugün Kanyon AVM'de açtı. 37 ülkede faaliyet gösteren marka, ev dekorasyonundan oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar 4 binden fazla ürün çeşidini Türk tüketiciyle buluşturacak.
Türkiye'deki ikinci mağazasını da yarın Galataport'ta açacak firma, 2024 yılı sonuna kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da 10 mağaza açmayı hedeflerken, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 20’den fazla şehirde 100’den fazla mağazaya ulaşmayı planlıyor. Bu şubelerin yatırım bedelinin ise 20 milyon avroyu bulacağı kaydedildi.
GLOBAL FİYATLARLA AYNI OLACAK
Flying Tiger Copenhagen’in Türkiye’deki mağaza açılışlarıyla birlikte, fiyat politikası da global pazardaki fiyatlarla paralel olacak. Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, "Fiyat politikalarımız globalle paralel olacak. Her zaman iyi fiyat birinci amacımız’’ ifadelerini kullandı. Flying Tiger Copenhagen Global CEO'su Martin Jermiin de Türkiye pazarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.