Helal turizmin öncüsü Türkiye

Helal turizm, dünya genelinde yükselen “değer odaklı tüketim” eğiliminin en güçlü yansımalarından biri haline geldi. Müslüman tüketicilerin inançlarına uygun seyahat ve konaklama hizmetlerine olan talebi, küresel ekonomide yeni bir büyüme alanı oluşturuyor. DinarStandard tarafından hazırlanan 11. Küresel İslami Ekonomi Raporu’na göre, sadece Müslümanlara uygun seyahat alanındaki harcamalar 2023 yılında 216,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 2028 yılına kadar 384,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. İki milyarı aşan Müslüman nüfusun artan gelir düzeyi ve dijitalleşme eğilimleri, helal turizmin ekonomik potansiyelini daha da büyütüyor.

KÜRESEL BÜYÜKLÜĞÜ 3 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Küresel helal ekonomisi 2023 itibarıyla 2,43 trilyon dolarlık tüketici harcamasına ulaşırken, 2028’e kadar 3,36 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu dönüşümde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler; helal gıda, finans, moda ve turizm alanlarında dijital altyapılarını güçlendirerek küresel ekosistemin öncüleri arasında yer alıyor. Helal turizm artık yalnızca inanç temelli bir pazar değil, dijital teknolojilerle ölçeklenebilir bir ekonomi modeli haline geldi.

HALALBOOKING 100'DEN FAZLA ÜLKEDE

Bu hızlı büyüme ivmesinin en dikkat çekici örneklerinden biri, helal turizme özel rezervasyon platformu Halalbooking oldu. 2014 yılında kurulan platform, 100’den fazla ülkede 500 binden fazla tesisi listeleyerek Müslüman seyahat severlerin ihtiyaçlarına uygun otel ve villa konaklamalarını tek çatı altında sunuyor. Kullanıcılar, helal gıda, alkolsüz otel konsepti, kadınlara özel plaj ve havuz alanları gibi detaylara göre filtreleme yapabiliyor. Platformun geliştirdiği özel teknoloji, bu ölçekte kişiselleştirilmiş helal filtrelemeyi sunabilen ilk sistem olarak dikkat çekiyor.

YÜZDE 25 BÜYÜME

Halalbooking, 2025’in üçüncü çeyreğinde 28,8 milyon dolarlık rekor satış elde ederek geçen yıla göre yüzde 25 büyüme kaydetti. Şirketin yıl başından bu yana toplam brüt rezervasyon hacmi 70 milyon dolara ulaştı. Dünya genelinde 100 binden fazla sadık müşteriye hizmet veren marka, 75 milyon dolarlık yıllık satış ve yüzde 20 kâr artışıyla küresel piyasa zorluklarına rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Enver Cebi

TÜRKİYE'YE SEYAHAT TALEBİ YÜKSELİŞTE

Halalbooking'in Özel Sponsor olarak katıldığı Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF25 Türkiye) konuşan Halalbooking Baş İşletme Görevlisi Enver Cebi, “On yılı aşkın süredir seyahat severlerin yaşam tarzlarına en uygun otelleri seçmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdik. Türkiye’ye, özellikle de Antalya’ya olan talebin her yıl arttığını gözlemliyoruz” dedi. Halalbooking Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Ufuk Seçgin ise, “Dünyada Antalya bölgesindeki kadar yüksek standartlara sahip helal tatil köylerinin bu denli yoğunlaştığı başka bir yer yok. Türkiye, misafirlere helal yiyecek seçenekleri, alkolsüz ortamlar ve aile odaklı imkânlar sunan bu özel sektörden gurur duymalı” ifadelerini kullandı.







