Ekonomi Hem enerjik hem sağlıklı
İŞ DÜNYASI

Hem enerjik hem sağlıklı

Altaş Yağ Sanayi tarafından son zamanların en enerjik ve sağlıklı gıdası üretildi. Firma ürettiği ballı fındık ezmesiyle birlikte tüketicileri hem protein hem de yüksek enerji vaat ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ballı fındık ezmesi
Ballı fındık ezmesi

Çotanak ismiyle raflarda yerini alan üründe rafine şeker bulunmuyor. Bal ile tatlandırılan ürün yüksek oranda E vitamini içeriyor. Ezmede kullanılan balın kaliteli ve şeker kullanılmayan ballardan seçilmesinden ötürü gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor.

Ordu Türkiye’de en fazla fındığın ve en fazla bal üreten bal üreticisinin olduğu bir şehir. Fındık ve bal bu üründe buluşuyor. Ürün yüzde 70 oranında fındık içeriyor. Tahinde ezmede yer alan ürüne hem lezzet hem de enerji katan ürünlerden. Palm yağı içermeyen üründe antioksidan özelliği bulunan Hindistan Cevizi Yağı kullanılıyor. A,D, E ve F vitaminleri bakımından zengin olan Shea yağı da ezmenin içerisinde yer alıyor. Ballı fındık ezmesi trans yağ, renklendirici ve katkı maddesi içermiyor

Yurt içinde zincir marketlerdeki raflarda yerini alan Ballı Fındık Ezmesi yurt dışında ise uzak doğu pazarında her geçen gün daha fazla kitleye ulaşıyor. Ürün Çin ve Hindistan’a ihraç ediliyor. Öte yandan Çin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük fuarlarından olan SİAL fuarında ezme en iyi 10 ürün arasına girmişti. Altaş Yağ Sanayi ilk 10’a ürün sokabilen tek Türk firması olmayı başarmıştı.

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