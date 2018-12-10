Hemen gelin alın

İhracat yapan sanayiciyle ilgili en önemli sorunlarının başında teminat mektubu, bürokrasi, faiz oranları ve ihracat kredileri geliyor.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda (MESKOM) sektör temsilcilerinden sorunları dinleyen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, sektörün merak ettiği bir çok konuya açıklık getirdi. Sanayicilerin özellikle ihracatta en önemli sorunlarından olan teminat mektubunun alınmasının artık günlerle ifade edildiğini belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Yurt dışındaki ihaleler için temanat mektubu vereceğimizi deklare ettik. Şu ana kadar sektörden somut olarak teminat mektubu isteyen olmadı. Ama gelirse pazartesi günü (hemen) veririz. Yurt dışındaki projeler için söylüyorum. Eğer bize gelen olursa sonuçta tabi biz, bankacılık kurallarına göre çalışıyoruz. Uygunsa, diyelim biz burada kredi verebiliyorsak, size veya alıcınıza, biliyorsunuz biz hem buradan doğrudan kredi verebiliyoruz. İkinci olarak da alıcıyı kredilendiriyoruz. Eğer yaptığımız çalışmada sonuç olumlu ise yüzde yarımı geçmeyecek oranda vereceğimizi söyledik. Eğer kontratlar üstelik geçmişte çok kötü bir olayımız olmasına ve hala da geçtiğimiz haftaki komisyonda bunu çözememize rağmen, yurtiçindeki kontratların eğer istediğimiz şekilde olursa teminat olarak alacağımızı da söyledik. Sektöre dedik ki, bu kontratlarınızı aynı şekilde turizm sektöründe de standart hale getirin ki bunları teminat olarak kabul edelim."

NE KADAR ÇOK SİGORTA O KADAR AZ TEMİNAT

"Sigorta enstrümanını ne kadar çok kullanırsanız biz sizi teminat mektubundan o kadar kurtarırız" diyen Yıldırım, bundan sonra teminat mektubu vermeden Exim kredi kullanacağım diyorsanız, elinizde sigorta ve poliçe olması gerektiğini vurguladı. Pötföyün tamamının sigorta yapılmasının faydalı olacağına dikkat çeken Yıldırım, "Exim olarak önümüzdeki dönemde maliyetlerin artmamasına, dolar bazında daha çok kredi kullandırmaya ve daha çok ihracatçıyla çalışmaya devam edeceğiz. Şu an 10 bin 912 ihracatçıyla çalışıyoruz" dedi.

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AYAĞIMIZI GAZDAN ÇEKMEDİK

İhracatçı ile teminat mektubu olmadan doğrudan çalışmaya başladıklarını hatırlatan Adnan Yıldırım, geçtiğimiz perşembe itibarıyla bin 392 talebi de bu şekilde karşıladıklarını bildirdi. Bunu daha da artırmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "Bundan sonra açılımımız sigorta poliçesiyle kredi kullandırmak olacak. Teminat mektubundan şikayet ettiğinizi biliyorum. En kötü günlerde biz ağustos, eylül, ekim aylarında ayağımızı gazdan hiç çekmedik. Size kullandırdığımız kredi miktarını dolar bazında hiç azaltmadık. Geçtiğimiz ocak ayından beri eylüle kadar faizlerimizi hiç artırmadık. Ekimde sadece TL faizini hazine faizini borçlanma faizine %70'ine endeksledik. Özellikle yatırımda vade kısaltamadık" diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

BÜROKRASİ AZALTILIYOR

Bürokrasiyi azaltarak, reel sektör ile yakından çalışmaya gayret ettiklerinin altını çizen Adnan Yıldırım, şöyle devam etti: “Ama bizim dışımızda olan şeyler var. Gördüğümüz işlemleri azaltıyoruz ama bankacılık kanunda gelen birtakım belgeler var onları kendi kendimize kaldıramıyoruz. Taahhüt kapatma da aynı beyanneme diğer bankalarda da kullanıldığı için tek başımıza olayı çözemiyoruz. Onun için bir proje yapılıyor. Proje Şubat’ta devreye girerse hatta taahhüt kapatma da elektronik ortamda yapılabilecek. Ortadoğu, Afrika ve Asya coğrafyalarında daha cömert limitler vermeyi biz de çok istiyoruz ama şunu da bilinki finans sisteminde sorduğumuz zaman bize 100 geldiğinde biz 200-300 veriyoruz.”

10 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI KAYNAĞI

“Sizlerin hep istediği, düşük maliyetli orta ve uzun vadeli kaynakları biz dünyadan getiriyoruz” diyen Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, dünyada kaynak getirme noktasında 7’nci banka olduklarını söyledi. Şu anda kabaca 10 milyar dolar yurtdışı kaynağı kullandıklarını belirten Yıldırım, “ Önümüzdeki kaynağı aynı şekilde sürdürmeye daha sonra da maliyetler koşullarını iyileştirerek bunu artırmaya çalışacağız. Bu orta ve uzun vadede, sektör kredileri ve yatırım için son derece önemli. Bu dış kaynak göstergesi son derece önemli” ifadelerini kullandı.