Hidroelektrikte Avrupa ikincisiyiz

Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünü geçen yıl 32 bin 294 megavata çıkararak Avrupa'da Norveç'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Uluslararası Hidroelektrik Derneği'nin (IHA) "2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü" raporuna göre Türkiye, hidroelektrik kapasitesinde Fransa, İspanya ve İtalya'yı geride bırakırken, küresel sıralamada ise Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç'in ardından 9'uncu sırada yer aldı. Geçen yıl dünya genelindeki hidroelektrik kurulu gücü 1.469 gigavata ulaşırken, hidroelektrik üretimi 4 bin 495 teravatsaat seviyesinde gerçekleşerek rüzgâr ve güneş enerjisi üretiminin toplamına yakın bir büyüklüğe ulaştı.

DEPOLAMA SİSTEMLERİ STRATEJİK ÖNEMDE

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, artan elektrik talebi, enerji güvenliği kaygıları ve güneş ile rüzgâr enerjisindeki hızlı büyümenin hidroelektrik yatırımlarını yeniden stratejik hale getirdiğini belirterek, "Dünya genelinde geliştirme aşamasındaki proje portföyü 1.127 gigavata ulaştı. Bunun 621 gigavatını pompaj depolamalı çalışmalar oluşturuyor. Enerji sistemleri artık yalnızca elektrik üretimine değil, aynı zamanda esneklik, dengeleme ve şebeke güvenliği sağlayacak teknolojilere de ihtiyaç duyuyor" dedi.

KÜRESEL YATIRIM DALGASINI KAÇIRMAYALIM

Türkiye'nin enerji dönüşümünde pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinin kritik rol üstleneceğini vurgulayan Güven, "Depolama tesisleriyle birlikte uzun süreli depolama sağlayacak pompaj depolamalı santrallerin yatırım kararlarının en kısa sürede verilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir kaynakların sisteme daha etkin entegre edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dünyada başlayan yeni hidroelektrik yatırım dalgası, Türkiye için de önemli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.







