Emeklilerin zam talebi AK Parti'nin gündeminde

AK Parti, hafta sonu düzenlenen Sakarya kampında ekonomi ve güvenlik gündemini masaya yatırdı. İl teşkilatlarından gelen saha raporları, vatandaşların talepleriyle birlikte milletvekilleri ve kabine üyelerine iletildi. Edinilen bilgilere göre toplantılarda en fazla soru ekonomi ile "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin başlıklarda yoğunlaştı.





Türkiye gazetesinin haberine göre ekonomi oturumlarında özellikle dar gelirli vatandaşlar ile emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi ve üreticilere sağlanan desteklerin artırılması talepleri öne çıktı. Ancak ekonomi yönetiminin, maaş artışlarının bütçe dengesi üzerinde ilave yük oluşturabileceği gerekçesiyle bu taleplere temkinli yaklaştığı belirtildi.





Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifi detayı





Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin genel olarak güçlü bir destek olduğu gözlemlenirken, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiği vurgulandı. TBMM tatile girmeden önce bu konuda bir yasa teklifinin Meclis’e sunulması yönündeki beklentinin büyük olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde talimatı olduğu belirtilirken, AK Parti’nin 12-13 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalıştığı, Temmuz ayı içerisinde meselenin olgunlaşabileceğinin kaydedildiği öğrenildi.





TV programları ve sosyal medya





Toplantıda, aile kavramının içini boşaltan ve ahlak sınırlarını zorlayan gündüz kuşağı televizyon programlarının kaldırılması yönündeki yoğun talep de dile getirildi. Bu programlara yönelik toplumda ciddi tepki olduğu, uzun süredir bu meselenin görmezden gelindiği ifade edildi. Sosyal medyada kin ve nefreti teşvik eden paylaşımlara yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması da diğer önemli talepler arasında yer aldı.





Hobi bahçelerine müsaade edilmeyecek





Hobi bahçeleri meselesi de sıcak başlıklar arasındaydı. Büyükşehirler etrafında orman ve tarım arazilerine yeni yapılar yapılıp satılmaya devam ettiği kaydedildi. AK Parti yönetimi ise buna müsaade edilmeyeceğini ve yıkılacağını belirtti.



