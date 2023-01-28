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Ekonomi

Hidrokarbon mutabakatı TBMM'de

Türkiye ve Libya, Münhasır Ekonomik Bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak.

Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak.

Hem Türkiye hem de Libya, Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. İş birliği mutabakatına ilişkin detaylar netleşti. Geçen yıl 3 Ekim’de imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasını içeren teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na gönderildi. Mutabakata göre, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yapılabilecek. Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak. TPAO'un sahip olduğu sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerinin kullanımı da desteklenecek.

BOTAŞ ALTYAPI DESTEĞİ SUNACAK

Taraflar, Libya’nın mevcut ve gelecekteki kara ve deniz hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, TPAO ve NOC'yi ortak teşebbüsler kurmak konusunda destekleyecek. Taraflar, Libya Devleti'nin mevcut veya ilave petrol ve gaz boru hattı sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi konusunda iş birliği yapmayı kabul edecek. Bu kapsamda, BOTAŞ ve katılım sağladığı konsorsiyumlar da dahil olmak üzere diplomatik yollarla belirlenecek ve kuruluşlar tarafından yürütülen projeler desteklenecek.



#Libya
#Hidrokarbon mutabakatı
#TPO
#Petrol
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Hidrokarbon mutabakatı TBMM'de
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