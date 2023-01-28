Hidrokarbon mutabakatı TBMM'de

Hem Türkiye hem de Libya, Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren Münhasır Ekonomik Bölge ilanının ileri bir adımı olan hidrokarbon anlaşmasının iddiaların aksine geçerli olduğunu duyurdu. İş birliği mutabakatına ilişkin detaylar netleşti. Geçen yıl 3 Ekim’de imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasını içeren teklif, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na gönderildi. Mutabakata göre, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yapılabilecek. Kara ve deniz hidrokarbon sahalarında, Libya Devleti Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve TPAO tarafından petrol operasyonları yapılacak. TPAO'un sahip olduğu sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerinin kullanımı da desteklenecek.