Hizmet ihracatında fazla veren beşinci ülkeyiz

Türkiye’nin hizmet ihracatında 62 milyar dolarlık fazlayla dünyanın en çok fazla veren 5’inci ülkesi konumuna yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün cari dengeye güçlü katkı sunduğunu vurguladı. Bolat, hizmet ihracatının bu yıl 121 milyar doları aşmasını beklediklerini dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmetler sektörünün milyonlarca istihdam sağladığını belirterek, bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatını artırmayı, dış ticaret açığını makul rakamlara çekmeyi, cari işlemler açığı ve dış ödemeler dengesi tarafında yılı makul rakamlarda bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Türkiye'nin hizmetler sektöründe 62 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Bolat, “Türkiye, hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak” diye konuştu. Bakan Bolat, 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacağını söyledi. Bolat, “Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
DİZİ VE FİLMLERİMİZ TÜM DÜNYADA İZLENİYOR
Mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını vurgulayan Bolat, hizmetler sektörünün gayrisafi milli hasılada ve istihdamda çok önemli yeri olduğunu bildirdi. Bakan Bolat, hizmetler sektörünün istihdamdaki payının yüzde 65, istihdam sayısının ise 21 milyon olduğunu belirterek, milli gelirdeki payının yüzde 60'a yaklaştığını bildirdi. Bolat, şu bilgileri verdi: “Turizm geçen yıl 61 milyar dolar döviz kazandırdı. Onun da istihdamda iki milyonun üzerinde payı var. Sağlık turizminde 1,6 milyon yabancı hasta geliyor, 3 milyar dolar gelir. Eğitim turizminde 350 bin civarında uluslararası öğrenci, 3 milyar dolar kazanç var. Danışmanlık, fuarcılık gibi sektörlerde 7 milyar dolar döviz geliri var. Bilişim, yazılım, oyun sektörü çok iyi gidiyor. Geçen yıl 5,3 milyar dolar gelirle kapattılar. Yabancı ülkelerde Türk çizgi filmlerini seyretmek mümkün artık. Hem de çoğu zaman Türkçe veriliyor. Altyazıyla yayınlandığını gözümle gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde dizilerimiz, filmlerimiz seyrediliyor. Dünya çocukları, dünya gençleri Türk filmleriyle büyüyor.”
Hizmet ihracatında rüştümüzü ispatladık
- Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 2024'ün, Türk hizmet sektörünün direncini, kabiliyetini, yeni çıkış yolları üretme yeteneğini ve uyum gücünü bir kez daha ispatladığı bir yıl olduğunu söyledi. 61,4 milyar dolarlık cari fazla ile hizmetler sektörü tarihinin en yüksek net katkısının sağlandığını dile getiren Avdagiç, bu tablonun, milyonlarca hizmet deneyimi ve güçlü bir inancın olduğunu söyledi.
20 kategoride 60 ödül
- Törende 20 dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan firmalara ödülleri verildi. Toplam 60 ödülün verildiği törende, hizmet ihracatçıları, ülkeye kazandırdıkları döviz tutarına göre ödüle layık görüldü. Yolcu taşımacılığı hizmetleri sektöründe birinciliği Türk Hava Yolları alırken, ikinci Pegasus Hava Taşımacılığı, üçüncü ise Güneş Ekspres Havacılık oldu.