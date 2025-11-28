Hizmet ihracatında fazla veren beşinci ülkeyiz

Türkiye'nin hizmetler sektöründe 62 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Bolat, “Türkiye, hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak” diye konuştu. Bakan Bolat, 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacağını söyledi. Bolat, “Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını vurgulayan Bolat, hizmetler sektörünün gayrisafi milli hasılada ve istihdamda çok önemli yeri olduğunu bildirdi. Bakan Bolat, hizmetler sektörünün istihdamdaki payının yüzde 65, istihdam sayısının ise 21 milyon olduğunu belirterek, milli gelirdeki payının yüzde 60'a yaklaştığını bildirdi. Bolat, şu bilgileri verdi: “Turizm geçen yıl 61 milyar dolar döviz kazandırdı. Onun da istihdamda iki milyonun üzerinde payı var. Sağlık turizminde 1,6 milyon yabancı hasta geliyor, 3 milyar dolar gelir. Eğitim turizminde 350 bin civarında uluslararası öğrenci, 3 milyar dolar kazanç var. Danışmanlık, fuarcılık gibi sektörlerde 7 milyar dolar döviz geliri var. Bilişim, yazılım, oyun sektörü çok iyi gidiyor. Geçen yıl 5,3 milyar dolar gelirle kapattılar. Yabancı ülkelerde Türk çizgi filmlerini seyretmek mümkün artık. Hem de çoğu zaman Türkçe veriliyor. Altyazıyla yayınlandığını gözümle gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde dizilerimiz, filmlerimiz seyrediliyor. Dünya çocukları, dünya gençleri Türk filmleriyle büyüyor.”