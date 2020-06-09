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Ekonomi Honda Türkiyeden siber saldırıya ilişkin açıklama Üretim yeniden başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Honda Türkiye'den siber saldırıya ilişkin açıklama: Üretim yeniden başladı

Honda Türkiye'nin, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tedbir amacı ile durdurduğu üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başladı.

Haber Merkezi AA
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Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapılma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran'da tedbiren durdurulan üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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