Honda Türkiye'den siber saldırıya ilişkin açıklama: Üretim yeniden başladı

Dünya

Gana Turizm Bakanı'ndan siyahi Amerikalılara çağrı: İstenmediğiniz yerde durmayın, ülkenize dönün, Afrika sizin yuvanız

Gana Turizm Bakanı ABD'li siyahi George Floyd'u anmak için yapılan törende siyahi Amerikalılara ülkeye yerleşme çağrısı yaptı. Gana Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Oteng-Gyasi "Tüm kız ve erkek kardeşlerimize kollarımızı açmayı ve onalrı yuvalarına devet etmeyi sürdürüyoruz. Gana sizin yuvanız. Afrika sizin yuvanız. Sizi burada hoş karşılamaya hazırız. Lütfen bu fırsatı değerlendirin ve Gana'ya gelip burada bir hayat kurun. Sonsuza kadar istenmediğiniz bir yerde kalmanıza gerek yok. Seçeneğiniz var. Afrika sizi bekliyor" dedi.